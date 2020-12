FIFA 21 Ultimate Team: Mkhitaryan, il vero bomber della Roma

La settimana prenatalizia non offre grandi spunti o clamorose novità per FIFA 21 e la sua amatissima modalità FIFA Ultimate Team : il modulo è sempre lo stesso (3-4-3) mentre il capitano è il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos (89). L'intera formazione selezionata da EA sfiora il milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta si torna a parlare italiano. Questa settimana è il turno del nostro Andrea Consigli (84), estremo difensore del Sassuolo autore di una prova magistrale contro la Fiorentina. La prima carta nera della stagione è discreta, nulla di più (circa 17mila crediti).

Il trio difensivo composto dal tedesco Matthias Ginter (84), il francese Jules Koundé (82) e l'inglese James Tavernier (84) è del tutto inedito ma regala qualche inaspettata sorpresa. Il terzino dei Rangers Tavernier va comprato assolutamente: una bestia da FUT che costa “solo” 25mila crediti. Gli altri due difensori non sono affatto male: tra i due è meglio puntare sul tedesco del Borussia Mönchengladbach rispetto al francese del Siviglia che una quotazione semplicemente folle, oltre 70mila crediti. Ginter viene via per meno di 20mila crediti.

IGN

La classe infinita di Toni Kroos (89) spicca nel centrocampo a quattro preparato da EA. Il regista tedesco ha piedi educatissimi, una tecnica sopraffina e una lentezza esasperante: la sua quotazione si aggira sui 70mila crediti. Lo spagnolo Dani Olmo (84) fa coppia con il più celebrato tedesco (solo 20mila crediti), mentre sulle fasce troviamo due schegge: il francese Jonathan Bamba (84) e il messicano Hirving Lozano (86). Il giocatore del Napoli è uno dei più veloci in FUT e costa più di 250mila crediti. Il francese del Lilla è altrettanto veloce ma un po' più a buon mercato: solo 77mila crediti.

In attacco brilla il sopracitato Henrikh Mkhitaryan (85), centrocampista/attaccante con licenza di segnare che sta facendo bene in questa seconda stagione nella Roma di Fonseca. Oltre a lui troviamo il fenomenale Jamie Vardy (88) del Leicester City e l'argentino Dario Benedetto (82) del Marsiglia. Il primo costa più o meno 25mila crediti, il secondo supera abbondantemente i 200mila crediti, mentre il terzo solo 11mila crediti.

In panchina e in tribuna ci sono un paio di gemme tutte da scoprire: consigliatissimo il bomber inglese del Peterborough Jonson Clarke-Harris (76) e quello rumeno Deian Sorescu (78). Due grandissimi affari.

IGN

SQUADRA FREEZE – EA ha presentato finalmente l'atteso evento per FUT dedicato al Team Freeze. Le carte in questione sono già disponibili dallo scorso venerdì nei normali pacchetti, oltre che nelle Sfide Creazione Rosa. È importante ricordare come i calciatori “Freeze” cambiano ruolo/caratteristiche e sono piuttosto interessanti da schierare nelle partite: vi consigliamo di completare qualche SCR, ne vale davvero la pena.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!