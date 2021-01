FIFA 21 Ultimate Team: con Barella e Insigne l'Italia vola

C'è tanta Serie A (ma non c'è Zlatan!) nella nuova squadra della settimana pubblicata da EA: il capitano è una vecchia conoscenza del nostro campionato, quel Paul Pogba (88) oggetto dei desideri dei bianconeri della Juve (o meglio, del Piemonte Calcio) e di tutte le big d'Europa. Il modulo è sempre lo stesso: il solito 3-4-3 e serve un milione e mezzo di crediti per completare tutta la squadra.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Anche questa settimana si parla francese in porta: questa volta è il turno di Alexandre Oukidja (81), portiere del Metz. L'algerino è uno dei giocatori più sottovalutati della Ligue 1: per 10mila crediti merita una chance.

In difesa ci sono molti azzurri: Domenico Criscito (82), Angelo Ogbonna (84) e John Stones (83) compongono la linea a tre preparata da EA. Tre buonissimi difensori, tre preziosi tuttofare che hanno una valutazione abbordabile: si parte dai 12mila crediti del giocatore del Genoa fino ai 22mila crediti del centrale del Manchester City, senza dimenticare il “nostro” Ogbonna colonna del West Ham (19mila crediti).

IGN

A centrocampo svetta la qualità immensa del francese del Manchester United Paul Pogba (88): il polpo è un tuttocampista capace di fare in modo superbo le due fasi con una quotazione che supera i 550mila crediti. La mediana è completata da un altro campionissimo come Thomas Müller (88) che offre tanta qualità ed esperienza per “solo” 60mila crediti. Sulle corsie laterali ci sono la stella del Napoli Lorenzo Insigne (87) e il centrocampista olandese dell'AZ Teun Koopmeiners (84): il primo è un fenomeno in attacco e ha una quotazione da top player (100mila crediti); il secondo offre una versatilità unica a un prezzo decisamente appetibile (16mila crediti).

Anche in attacco si parla francese con il duo Ludovic Ajorque (84)-Wissam Ben Yedder (87) e con la promessa del Real Madrid Luka Jovic (83). Il bomber dello Strasburgo è da comprare a occhi chiusi: è una bestia da FUT, devastante nei colpi di testa e con una quotazione bassa, solo 17mila crediti. La stella del Monaco viaggia su cifre da top player, quasi 500mila crediti. Il serbo delle merengues offre un buon rapporto qualità/prezzo: con 16mila crediti si acquista un buonissimo attaccante.

In panchina e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono Donyell Malen (82), Tanguy Ndombele (83) e Nicolò Barella (83).

IGN

NUOVE CARTE PER I TRASFERIMENTI – Dopo l'aggiornamento 1.11 della versione PC è finalmente arrivato anche quello per le console. Nel frattempo, sono state pubblicate le nuove carte relative ai trasferimenti di gennaio: le prime tre sono quelle dedicate a Radja Nainggolan (83) passato al Cagliari, Takefusa Kubo (75) andato al Getafe e Dominik Szoboszlai (75) che si è accasato al Lipsia. Non perdete infine l'atteso annuncio del Team of the Year: la Squadra dell’anno sarà annunciata nelle prossime ore.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!