FIFA 22 Ultimate Team: torna la coppia Lukaku-Hakimi!

Mentre Romelu Lukaku promette ai tifosi nerazzurri di tornare in un prossimo futuro, EA ne ha approfitta e lo piazza in attacco della Squadra della Settimana numero quindici, l'ultima della stagione 2021 di FIFA 22 Ultimate Team . Il capitano della compagine è invece l'highlander Karim Benzema che con Ancelotti sembra aver ritrovato una seconda giovinezza.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Alban Lafont (84) è il prescelto: il francese del Nantes è un buonissimo portiere e si è guadagnato la seconda carta nera della stagione acquistabile per 12.500 crediti.

Il terzetto difensivo è molto nerazzurro: infatti troviamo l'ex Inter Achraf Hakimi (86) e il suo sostituto Denzel Dumfries (84). In mezzo c'è il centrale del Manchester City Aymeric Laporte (87), un difensore piuttosto esperto. Il migliore del trio come rapporto qualità/prezzo è proprio l'olandese di Inzaghi che costa “solo” 12mila crediti. Per quanto riguarda il marocchino del PSG la sua valutazione è proibitiva: siamo sui 150mila crediti. Non male lo spagnolo allenato da Guardiola: 24mila crediti si possono anche spendere.

Il centrocampo a cinque proposto questa settimana vede Franck Kessié (86) nell'inedito ruolo di trequartista supportato sulle fasce da Federico Bernardeschi (84) e da Bukayo Saka (86). In mezzo al campo le geometrie e i ritmi di gioco sono garantiti dalla coppia Edin Višca (84) e James Ward-Prowse (84). Per l'ivoriano del Milan servono 24.500 crediti: è consigliato. Anche l'esterno di Allegri non è affatto male in questa prima carta nera stagionale: per chi vuole un po' di qualità sulla fascia Bernardeschi può essere una soluzione interessante, soprattutto per il prezzo, circa 12mila crediti. Per quanto riguarda il trio Saka, Višca e Ward-Prowse il nostro consiglio spassionato è di lasciar perdere nonostante siano acquistabili per meno di 20mila crediti.

La coppia composta da Romelu Lukaku (89) e Karim Benzema (91) è una di quelle che fanno sognare i tifosi: il gigante belga in questa versione costa 50mila crediti è straconsigliato. Il francese del Real Madrid costa un po' di più ma sembra completarsi alla perfezione con il giocatore del Chelsea: 55mila crediti sono spendibili.

In panchina e in tribuna anche questa settimana c'è solo un nome da considerare: questa volta è il turno del senegalese Boulaye Dia (81) del Villareal.

I PROTAGONISTI – EA ha annunciato un nuovo evento proprio per la fine del 2021: si tratta di Headliners, dedicato ai “Protagonisti” della prima metà di stagione. Le nuove carte (dinamiche) debutteranno oggi alle ore 19:00. Nel frattempo è disponibile nelle Squad Battles quella di Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco. E per finire, Buon Anno a tutti gli allenatori di FUT!

