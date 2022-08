FIFA 22 Ultimate Team: i migliori giocatori votati dalla community

È iniziato il countdown per FIFA 23 : dopo aver annunciato la scorsa settimana la partnership con Marvel Entertainment , il colosso nord americano ha siglato altri importanti accordi per espandere il suo nuovo simulatore calcistico, ultimo capitolo a portare il marchio FIFA nel titolo: tra le novità, sono in arrivo le licenze ufficiali delle due squadre più celebrate della Scottish Premiership e della Croazia, la squadra vicecampione del mondo.

Concludiamo le Squadre della Stagione di FUT 22 con quella votata dall'appassionata community di FIFA Ultimate Team. Una formazione a dir poco sorprendente, che non include alcun giocatore della nostra Serie A e che si può completare per meno di 400mila crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA COMMUNITY

Hugo Lloris (95)

– In porta il prescelto è, estremo difensore degli Spurs allenati dal nostro Antonio Conte. Il portiere campione del mondo della Francia si è meritato una carta di tutto rispetto, con una quotazione che si aggira sui 100mila crediti. Consigliato a chi vuole fare una formazione "made in England".

I cinque difensori scelti sono

Aymeric Laporte (94)

Conor Coady (89)

Jean-Clair Todibo (88)

Tyrick Mitchell (88)

Tino Livramento (88)

. A parte lo spagnolo del Manchester City, gli altri quattro giocatori sono poco celebrati. Il migliore del quintetto si conferma Laporte, seguito a ruota dal francese Todibo: 45mila crediti per il primo, 21mila per il secondo. Le altre tre carte non sono nulla di eccezionale: Coady si acquista per 22mila crediti, Mitchell e Livramento per 43mila e 34mila crediti.

A centrocampo i più votati sono stati

Fred (91)

John McGinn (90)

Maxence Caqueret (90)

Serge Gnabry (92)

Yannick Carrasco (92)

: a parte lo scozzese dell'Aston Villa che costa "solo" 17mila crediti, le altre quattro carte preparate da EA non sono all'altezza della situazione. Quelle più "accettabili" sono degli esterni di centrocampo Carrasco e Gnabry, acquistabili per 25mila e 13mila crediti.

In attacco i prescelti sono stati

Luis Suárez (96)

Wilfried Zaha (92)

Gerard Moreno (90)

Karim Adeyemi (89)

. I primi due si confermano bomber di razza e sono da comprare a occhi chiusi: per l'attaccante dell'Uruguay e quello della Costa d'Avorio "bastano" 20mila crediti. Decisamente meno interessanti le card di Adeyemi e Moreno, che costano 21mila e 15mila crediti.

IL RITORNO DELLA CROAZIA

direttamente dalla Scottish Premiership sono state aggiunte le licenze di Celtic FC e Rangers FC

Croazia

– EA sembra inarrestabile e continua a siglare nuove partnership per il nuovo episodio della serie FIFA:. Nel frattempo, la(vicecampione del mondo in carica) è tornata ufficialmente a far parte della scuderia di EA: lo ha annunciato con un comunicato la federazione croata.