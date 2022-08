FIFA 22 Ultimate Team: i migliori della Eredivisie

Mentre la maggior parte delle squadre è impegnata a completare il proprio organico, EA ha svelato alcune delle novità che faranno parte della prossima incarnazione di FIFA Ultimate Team presente in FIFA 23 , che vedrà Diego Armando Maradona ritornare come icona. Nel frattempo, è partita ufficialmente la closed beta del simulatore calcistico.

Siamo ormai arrivati alle battute finali per quanto riguarda le squadre Team of the Season selezionate da EA: questa settimana analizziamo la Squadra della Stagione della Eredivisie, campionato che ha prodotto numerosi talenti. Per completare lo squadrone della lega olandese bastano 250mila crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA EREDIVISIE

Lars Unnerstall (87)

– Il miglior portiere della Eredivisie è, estremo difensore che milita nel Twente. Il tedesco è un colosso (è alto quasi due metri) e si conferma un buon portiere nonostante la mole fisica: 12mila crediti si possono anche spendere.

Owen Wijndal (88)

Jurriën Timber (90)

Noussair Mazraoui (88)

sono i prescelti nella difesa a tre di EA. Il migliore del terzetto è il giovane centrale dell'Ajax: Timber piace non poco in questa terza carta stagionale e acquistarlo per meno di 13mila crediti è un ottimo affare. Non male neanche l'altro lanciere Mazraoui né l'esterno olandese Wijndal dell'AZ: il primo supera i 50mila crediti, il secondo i 30mila crediti.

In mezzo al campo brilla la stella di

Ryan Gravenberch (95)

Orkun Kökçü (91)

Ibrahim Sangaré (92)

Cody Gakpo (90)

, centrocampista olandese dell'Ajax. La nuova carta costa "solo" 21mila crediti: da comprare senza esitazione! A fargli compagnia troviamo: si tratta di tre ottimi centrocampisti con caratteristiche tecniche e fisiche diverse tra loro. Il più interessante del trio è Gakpo, un esterno sinistro che gioca nel PSV e che può essere acquistato per 45mila crediti. Un altro fenomeno da comprare è il mediano della Costa d'Avorio Sangaré che viene via per 23mila crediti. Il turco Kökçü del Feyenoord è un altro ottimo acquisto: 20mila crediti sono una quotazione onesta.

In attacco troviamo l'interessante tridente composto da

Luis Sinisterra (89)

Antony Matheus dos Santos (91)

Sébastien Haller (91)

. Quest'ultimo è il bomber da acquistare: l'attaccante della Costa d'Avorio e dell'Ajax ricorda per fisicità il mitico Drogba, uno dei giocatori più devastanti che hanno calcato i verdi prati di FUT. Per 31mila crediti è un super affare! Le carte di Sinisterra e Antony sono buone ma non eccelse: anche se si possono acquistare per circa 12mila crediti, il nostro consiglio è di lasciar perdere.

RITORNA MARADONA

costretta a rimuovere dai pacchetti di FUT di FIFA 22 le carte dedicate a Diego Armando Maradona

l'ex numero dieci del Napoli ritornerà in FIFA 23

– Diversi mesi fa, Electronic Arts era stata: l'eredità de "El Pibe de Oro" aveva scatenato una vera e propria battaglia legale tra gli eredi. Per evitare problemi di ogni tipo, il colosso nordamericano aveva rinunciato a utilizzare temporaneamente l'immagine campione argentino. La situazione, fortunatamente, si è sbloccata: i giudici argentini hanno stabilito che l’accordo firmato da Maradona nel 2017 con Electronic Arts fosse ancora valido. Quindi,

A proposito del nuovo episodio, da ieri

alcuni fortunati giocatori stanno provando la closed beta di FIFA 23

, che durerà fino al 1º settembre e dà accesso a diverse modalità di gioco. E già che ci siamo, buon Ferragosto!