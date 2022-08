FIFA 22 Ultimate Team: i migliori della Saudi Pro League

In attesa di scoprire come sarà la "rivoluzione calcistica" del colosso americano, la modalità Ultimate Team di FIFA non si ferma e continua a celebrare i migliori calciatori dei campionati mondiali: nella Lega saudita professionistica la qualità non manca e ci sono diverse stelle che farebbero comodo a parecchie squadre nel Vecchio Continente. Per completare la Squadra della Stagione della Saudi Pro League si spende relativamente poco: circa 500mila crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA SAUDI PRO LEAGUE

Vladimir Stojkovic (88)

– In porta troviamo, portiere dell'Al Fayha. La carta del serbo è complessivamente buona: ottimo posizionamento tra i pali, ottimi riflessi e un fisico imponente (è alto 1.95m). Purtroppo, il costo della card è eccessivo: 68mila crediti sono davvero troppi e a quella cifra possiamo trovare di meglio.

Il terzetto difensivo è composto da

Farouk Chafaï (88)

Ezgjan Alioski (88)

Ahmed Hegazi (89)

: tre difensori davvero buoni, specialmente nei colpi di testa! Il migliore dei tre è Chafaï anche se costicchia: 70mila crediti. Alioski piace per la velocità, mentre Hegazi di testa è una sentenza (anche nella porta avversaria): per acquistarli servono rispettivamente 80mila e 85mila crediti.

In mezzo al campo abbiamo la coppia argentina/brasiliana composta da

Éver Banega (94)

Bruno Henrique (90)

Christian Cueva (91)

Salem Al Dawsari (90)

Romarinho (92)

, supportata sulle fasce dae concome trequartista. Del quintetto il migliore in assoluto è il saudita Dawsari che impressiona per velocità e capacità di dribblare: 85mila crediti si possono spendere. Non male nemmeno la coppia brasiliana Henrique/Romarinho: il primo si fa apprezzare per la qualità nel passare il pallone e il fisico roccioso (84mila crediti); il secondo per fantasia e propensione al gol (45mila crediti).

In attacco la coppia di bomber

Odion Ighalo (91)

Talisca (93)

spacca per davvero: il nigeriano è una forza della natura, mentre il brasiliano è rapido e letale in area di rigore. Insomma, una coppia per assortita! Per Ighalo "bastano" 50mila crediti mentre per Talisca siamo sui 40mila crediti.

UNO SGUARDO AL FUTURO

licenza ufficiale de LaLiga

EA Sports FC

– Nuovo accordo pluriennale sottoscritto da Electronic Arts: a partire dalla stagione 2023-24 la "nuova" simulazione calcistica firmata dal colosso nord americano disporrà della. Nello specificopotrà avere i nomi, loghi, grafiche utilizzate durante le trasmissioni televisive del campionato spagnolo. Insomma, il dopo FIFA è già iniziato.

EA ha annunciato anche il ritorno degli Eroi di FUT in FIFA 23

: Yaya Tourè, Park Ji Sung e Ricardo Carvalho saranno i primi a essere disponibili per coloro che opteranno per la versione Ultimate.