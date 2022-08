FIFA 22 Ultimate Team: i migliori dei campionati minori inglesi

Il colosso nordamericano ha siglato una nuova partnership con Disney e Marvel per la produzione di nuove carte speciali per FUT, che trasformeranno in " Eroi " alcuni dei calciatori più rappresentativi del passato. Nel frattempo, è il momento di scoprire i migliori calciatori della EFL .

Si tratta della seconda divisione del calcio inglese, composta dalle leghe Championship, League One e League Two: un panorama caratterizzato da ben 72 squadre e una ricca selezione di calciatori tra cui scegliere. EA ha deciso dunque di dedicare una Squadra della Stagione anche ai "fratelli minori" della Premier League: per completare questo team servono 500mila crediti, mentre il capitano è un giocatore piuttosto conosciuto come l'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA EFL

Michael Cooper (88)

– In porta il prescelto èche milita nel Plymouth Argyle, squadra di terza divisione (League One). Può essere una carta interessante perché è l'unico portiere inglese a essere stato selezionato in una Squadra della Stagione. Per questo motivo la sua valutazione è da Premier League: circa 110mila crediti.

Il terzetto difensivo selezionato vede protagonisti

Nicky Cadden (90)

Jon Guthrie (90)

Djed Spence (89)

. Tre ottimi difensori: consigliatissimi lo scozzese Cadden e l'inglese Guthrie che possono essere acquistati tra i 45mila/54mila crediti. Meno appetibile la carta di Spence che offre solo un po' di velocità e un prezzo più basso, circa 28mila crediti.

Nel quintetto proposto da EA per la mediana troviamo

John Swift (90)

Will Keane (89)

Scott Twine (92)

Harry Wilson (93)

Andreas Weimann (91)

. Le card migliori sono quelle del trequartista inglese Swift e di quello austriaco Weimann: il primo si può acquistare per 12mila crediti, il secondo per 80mila. Consigliatissimi entrambi. Meno interessanti le carte di Twine e Keane: si possono comprare per circa 41mila/42mila crediti ma non sono un granché. Molto meglio Wilson che ha una quotazione sui 14mila crediti e può essere una bella scommessa.

La coppia d'attacco è composta da

Dominic Solanke (91)

Aleksandar Mitrovic (94)

Dom Telford (88)

Kal Naismith (88)

: due carte spettacolari, due bomber devastanti. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il secondo: 15mila per Mitrovic sono regalati! L'attaccante inglese, invece, è un po' più costoso, circa 33mila crediti. In panchina meglio puntare su

NUOVE CARTE PER IL MERCATO

sono disponibili nuove card con protagonisti i vari Lukaku, Dybala, Mané

– EA ha annunciato un primo aggiornamento di mercato relativo ai più importanti trasferimenti estivi completati finora:e compagnia bella.

Inoltre è stata ufficialmente annunciata la

nuova partnership tra EA e Marvel Entertainnement

: sono in arrivo nuove fantastiche carte "Eroi" per la modalità Ultimate Team di FIFA 23.