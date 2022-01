FIFA 22 Ultimate Team: è tempo di Kanté

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Kasper Schmeichel (86) è il prescelto tra i pali: il figlio della leggenda del Manchester United è alla prima carta nera della stagione e per acquistarlo servono più o meno 22mila crediti. Il danese piace per il posizionamento tra i pali e per l'istinto: può essere un buon acquisto.

A fare compagnia al portiere del Leicester City ci sono Davinson Sánchez (84), Gerard Piqué (86) e Pau Torres (84). Il colombiano degli Spurs di Antonio Conte è un centrale forte e veloce: 19mila crediti sono una quotazione in linea con il valore della carta. La leggenda blaugrana sente un po' il peso degli anni: Piqué è uno dei giocatori migliori a disposizione del neo allenatore Xavi anche se in questa versione non convince molto, nonostante sia acquistabile per solo 20mila crediti. Lo spagnolo del Villareal, invece, è un buon centrale nulla di più: 13mila crediti per Pau Torres si possono anche spendere.

A centrocampo spicca il dinamismo di N'Golo Kanté (92) che ha una quotazione da top player assoluto: 800mila crediti. Per chi è alla ricerca di qualcosa di più economico, non c'è molto da consigliare questa settimana: Phil Foden (87), Adnan Januzaj (84), Éver Banega (84) e João Filipe Moutinho (83) sono buonissimi centrocampisti ma nulla di più. Per la giovane stella inglese del Manchester City servono 45mila crediti, per la promessa belga 12mila crediti, mentre per l'ex interista e il portoghese dei Wolves 13mila crediti. Insomma, se cercate dei fenomeni con buon rapporto qualità/prezzo è meglio cercare altrove.

La coppia Ángel Correa (85) e Iago Aspas (87) è una di quelle che non scalderà più di tanto il cuore dei tifosi e anche degli allenatori di FUT. Sono due bomber discreti e non c'è molto altro da aggiungere se non le quotazioni: 26mila crediti per l'attaccante del Celta Vigo, 27mila crediti per quello dell'Atletico Madrid.

In panchina e in tribuna anche questa settimana c'è davvero poco da segnalare: solo Enes Ünal (81) del Getafe.

SI VOTA! – EA e Premier League hanno diramato la lista ufficiale dei candidati al premio di giocatore del mese di dicembre del campionato inglese! A contendersi questa carta speciale saranno Cancelo, Maddison, Martinelli, Mount, Odegaard, Son e Sterling. Per votare bisogna fare altro che andare sul sito ufficiale del gioco.

