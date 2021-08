FIFA 21 Ultimate Team: un undici da sogno!

In attesa di conoscere gli ultimi botti del calciomercato e di scoprire dove giocheranno il prossimo anno Mbappé e CR7 , consoliamoci con le immagini che EA pubblica settimanalmente per FIFA 22 . Nel frattempo, vi proponiamo il nostro undici ideale (il modulo è chiaramente il solito 3-4-3!) con le migliori carte pubblicate nell'ultimo mese tra i FUTTIES e il Festival di FUT .

LA NOSTRA FORMAZIONE IDEALE – In porta, a sorpresa, abbiamo scelto lo svizzero Yann Sommer (94) invece del Gigione nazionale. Il portiere del Borussia M'gladbach in versione “stelle estive” ci è piaciuto moltissimo, soprattutto per l'ottimo rapporto qualità/prezzo: circa 30mila crediti!

Nella difesa a tre non possiamo prescindere dal capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini (96), una roccia insuperabile che costa 60mila crediti! A fargli compagnia il neo interista Denzel Dumfries (94) e lo sfortunatissimo Leonardo Spinazzola (93): l'olandese si può acquistare e l'esterno della Roma si possono acquistare per 30mila crediti.

In mezzo al campo abbiamo scelto Marcos Acuña (98), il centrocampista del Siviglia che ha una quotazione da top player, oltre 200mila crediti. Kevin De Bruyne (98), il cervello della nazionale belga e del City di Guardiola, è il perno della nostra mediana a quattro e la sua quotazione si aggira sui 300mila. Sulle corsie laterali abbiamo optato per la coppia di esterni super offensiva di Klopp Mohamed Salah (96) e Sadio Mané (93): l'egiziano si può acquistare per 130mila crediti, il senegalese per quasi 440mila crediti.

In attacco, abbiamo scelto l'ex nerazzurro Romelu Lukaku (98) che ha uno straordinario rapporto qualità/prezzo e si è dimostrato inarrestabile anche nel debutto le file dei blues: 100mila sono un super affare per un giocatore immarcabile! Kylian Mbappé (97) e Roberto Firmino (99) sono i due attaccanti che completano il nostro tridente dei sogni. Il francese, oggetto dei desideri di Florentino Perez e del Real Madrid, è uno dei bomber più devastanti in FUT, anche se il costo della carta è un po' proibitivo, circa un milione e 700mila crediti.

Insomma, una quotazione degna del testimonial del prossimo FIFA 22! Per quanto riguarda il brasiliano del Liverpool, la sua versatilità è apprezzatissima in FUT anche se costa e non poco (830mila crediti).

PRE-STAGIONE – EA ha annunciato il ritorno dell’evento denominato Pre Season che era già stato proposto lo scorso anno: si tratta di una serie di Sfide Creazione Rosa che permetteranno di sbloccare premi validi per FIFA 21 e una serie di ricompense che si potranno riscattare nella nuova versione di FUT.

Nel frattempo, è stata pubblicato il terzo kit di maglie ufficiali per FIFA 22 con protagonista il Milan di Pioli.

