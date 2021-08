FIFA 21 Ultimate Team: Firmino è il migliorie dei Futties!

IL MEGLIO DEGLI OSCAR –Le sorprese non sono mancate: Roberto Firmino (99) è il giocatore che si è beccato la carta con il punteggio più alto, uno strabiliante 99. Il bomber dei Reds ha una quotazione che supera gli 800mila crediti in questa versione assolutamente strepitosa. La stellina inglese Phil Foden (98) dei Citizens è apprezzatissimo dagli allenatori di FUT: in questa versione ha finalmente una carta degna del suo valore. Prezzo, circa 250mila crediti.

Marcos Acuña (98), Marco Verratti (98) ed Eden Hazard (98) completano il gruppo dei più votati. Il centrocampista del Siviglia è a dir poco sensazionale in questa carta che sfiora i 270mila crediti, mentre il cervello del PSG e della Nazionale italiana si dimostra anche qui imprescindibile per impostare il gioco. Per il nuovo compagno di Donnarumma, Ramos e Messi servono "solo" 230mila crediti.

IGN

Per quanto riguarda Eden Hazard, la stella del Real Madrid sta cercando disperatamente di ritornare ai livelli del Chelsea e - per ora - i suoi sforzi sono apprezzatissimi dalla community di FUT: per il trequartista belga servono meno di 200mila crediti. Un'altra stella della nazionale del Belgio completa il sensazionale centrocampo della squadra di EA: Kevin De Bruyne (98) è acquistabile per 300mila crediti, una cifra davvero spendibile per un tuttocampista straordinario. Restando in tema di piedi buoni, Luka Modric (97) è un'altra scelta pressoché obbligata.

In attacco, la coppia di bomber della Nazionale francese Karim Benzema (97) e Kylian Mbappé (97) completano il reparto offensivo: in attesa di diventare compagni di squadra nel Real Madrid, per ora i due campioni transalpini si accontentano di farlo in FUT. Per il primo "bastano" 54mila crediti (ha il miglior rapporto qualità/prezzo di tutto l'undici proposto da EA), per il secondo oltre un milione e 600mila crediti.

Un'altra coppia – questa volta difensiva – completa la compagine della community: Virgil van Dijk (96) e Trent Alexander-Arnold (94). Per il roccioso difensore olandese che ha saltato tutta la stagione per infortunio è l'ennesimo attestato di fiducia: 240mila crediti sono una cifra che ci può stare. Per il veloce e affidabile esterno inglese si spende molto meno: 160mila crediti.

IGN

NUOVO AGGIORNAMENTO – EA ha pubblicato qualche giorno fa la nuova patch v1.26 per le versioni console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, e risolve alcuni problemucci in FUT e nella modalità Carriera. E proprio ieri ha pubblicato un nuovo aggiornamento Title Update 20 per la versione PC: sono stati risistemati una serie di bug ancora in FUT e in Volta Football.

Nel frattempo, la software house ha condiviso la prima immagine del "Dream Team" del PSG che debutterà in FIFA 22.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!