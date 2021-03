FIFA 21 Ultimate Team: Gosens sempre più bomber

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta torna anche uno dei crack della passata stagione: Jan Oblak (92) dell'Atletico Madrid. Lo sloveno di Simeone è alla quarta carta stagionale (la prima nera) ed è uno dei portieri più forti in FUT: costa tanto, circa 180mila crediti.

In difesa il portierone sloveno ritrova Diego Godín (86), suo vecchio compagno di squadra nei colchoneros di qualche stagione fa: l'uruguaiano – questa stagione al Cagliari – si conferma difensore di valore anche in FUT con una quotazione che si aggira sui 50mila crediti. Il portoghese Rúben Dias (84) del Manchester City e il colombiano Jeison Murillo (81) del Celta Vigo completano la linea difensiva: due ottimi difensori che costano rispettivamente 15mila e 40mila crediti. Dei tre il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'ex interista Murillo: la sua fisicità è apprezzatissima.

IGN

Anche questa settimana EA si sbizzarrisce nel confezionare una “strana coppia” in mediana: questa volta è il turno dell'olandese Frenkie de Jong (87) e del gallese Gareth Bale (85). Il centrocampista del Barcellona è buon giocatore con una quotazione decisamente fuori mercato (320mila crediti), mentre l'ex stella del Real Madrid si conferma una bestia da FUT anche in maglia Spurs (97mila crediti). Sulle corsie laterali troviamo il laterale goleador dell'Atalanta Robin Gosens (84) e il velocissimo Nicolas Pépé (86) dell'Arsenal: due ottimi giocatori che si possono acquistare per 30mila e 90mila crediti.

In attacco brilla come sempre la stella di Robert Lewandowski (94), che è alla settimana carta stagionale (la terza nera): insieme al polacco troviamo due autentiche bestie da FUT come Ludovic Ajorque (86) e Myron Boadu (84). Il centravanti del Bayern Monaco ha una quotazione proibitiva (450mila crediti), mentre il francese dello Strasburgo ha uno straordinario rapporto/qualità prezzo (54mila crediti), così come l'olandese dell'AZ (45mila crediti).

In panchina e in tribuna i giocatori più interessanti da tenere d'occhio questa settimana sono il francese Alexis Claude Maurice (81), il giapponese Akihiro Ienaga (82) e il senegalese Famara Diedhiou (78).

IGN

"E SE?" – L'aggiornamento 1.16 pubblicato qualche settimana fa per la versione PC di FIFA 21 è finalmente disponibile anche per quelle console (PS4/PS5 e Xbox One/Series X/S). Nel frattempo EA ha lanciato un nuovo evento intitolato "What IF" ("E se?" nella versione italiana) che mette a disposizione delle speciali card dinamiche con un "Overall" che può mutare nel corso della stagione in base alle prestazioni dei giocatori. Sono disponibili anche delle Sfide Creazione Rosa per questo evento che vi suggeriamo di non perdere.

