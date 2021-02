FIFA 21 Ultimate Team: all'attacco con Lukaku, Veretout e Muriel

L'uragano Lukaku (88) ha colpito ancora: questa volta ha fatto a pezzi la difesa della Lazio guadagnando la terza spettacolare carta nera della stagione (la sesta in totale). Il capitano della Squadra della Settimana numero ventuno però è un ex rossonero: Pierre-Emerick Aubameyang (88) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Emiliano Martínez (84) dell'Aston Villa è il prescelto tra i pali: l'argentino è uno dei migliori portieri della Premier League e lo conferma anche in questa versione, con una quotazione che si aggira sui 21mila crediti.

Nel terzetto difensivo spicca John Stones (85), brillante centrale del City di Guardiola. A fargli compagnia troviamo l'uruguaiano Sebastián Coates (84) e il brasiliano Vitorino Hilton da Silva (81): dei tre il più interessante è proprio il centrale dello Sporting Lisbona che può essere acquistato per meno di 20mila crediti. Il giovane inglese dei citizens non è affatto male ma costicchia (oltre 50mila crediti), mentre il brasiliano del Montpellier è un po' troppo lento (11mila crediti).

IGN

A centrocampo EA va sul sicuro proponendo una mediana piuttosto solida composta dal francese Jordan Veretout (82), il nigeriano Wilfred Ndidi (86), l'argentino Éver Banega (85) e lo spagnolo Marcos Llorente Moreno (86). Il centrocampista giallorosso si rivela infallibile nei rigori anche in FUT: costa solo 15mila crediti. Il roccioso nigeriano del Leicester City sfiora i 60mila crediti, mentre per l'ex interista Banega servono 30mila crediti. Il fenomeno del quartetto è invece il centrocampista dell'Atletico Madrid: ha una quotazione che si aggira sui 300mila crediti ed è il classico giocatore capace di spaccare in due le partite.

Il tridente offensivo è tanta roba: Lukaku (88), Pierre-Emerick Aubameyang (88) e Luis Muriel (84) fanno letteralmente paura in FUT. Il primo ha una forza fisica devastante, gli altri due hanno una velocità impressionante per mettere a ferro e fuoco qualsiasi area di rigore. Per il belga dell'Inter servono 90mila crediti, mentre per il colombiano dell'Atalanta circa 35mila crediti. Per la stella dell'Arsenal e della nazionale del Gabon siamo oltre i 330mila crediti. Il migliore dei tre come rapporto qualità/prezzo resta il “bomber part time” di Gasperini.

In panchina e in tribuna i giocatori più interessanti sono il difensore francese Moussa Niakhaté (81), l'attaccante ucraino Roman Yaremchuk (84) e, soprattutto, il centrocampista senegalese Ismaïla Sarr (82), un vero fenomeno in FUT.

IGN

NUOVO AGGIORNAMENTO - EA ha pubblicato una nuova patch (v1.14) per FIFA 21. Il nuovo aggiornamento disponibile per PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X/S migliora la giocabilità complessiva della simulazione di EA, introducendo una serie di modifiche ad hoc per FUT e per la Carriera. Per quanto riguarda la versione PlayStation 5, sono state apportate una serie di miglioramenti per quanto riguarda il controller della nuova console di Sony, in particolare per regolare l’intensità dei trigger adattivi e del feedback aptico. Infine, sono state aggiunte le nuove maglie ufficiali della nostra nazionale.

