FIFA 21 Ultimate Team: Lautaro vs. Chiello, la sfida continua

Mentre il Piemonte Calcio (alias Juventus) sta rimontando in campionato sotto lo sguardo pensieroso del “Maestro” Andrea Pirlo , la sfida tra nerazzurri e bianconeri continua in FIFA Ultimate Team con Lautaro Martinez (88) e Giorgio Chiellini (88) nella Squadra della Settimana numero diciannove. Il capitano del team di EA è un'altra vecchia conoscenza della nostra Serie A: l'ex fenomeno della Roma Mohamed Salah (92) !

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Sorpresona tra i pali: il portiere del Siviglia Yassine Bounou (81) è il prescelto. Una carta nera discreta (10mila crediti) nulla di più consigliata solo ai tifosi della nuova squadra del Papu Gomez.

La difesa a tre è guidata dal roccioso Giorgio Chiellini (88) e dal suo ex-compagno squadra João Cancelo (86) passato ai Citizens allenati da Guardiola, senza dimenticare il nazionale francese Mathieu Debuchy (82). Tre buonissimi difensori con caratteristiche e quotazioni completamente diverse tra loro: per il centrale della Juventus servono 60mila crediti, 220mila crediti per il laterale portoghese del Manchester City e solo 12mila per quello francese del Saint-Étienne.

IGN

In mediana la coppia di mastini Tomáš Soucek (86) e Thomas Delaney (86) garantisce una buona copertura e devastanti ripartenze: il ceco del West Ham si acquista per meno di 40mila crediti, mentre il danese del Borussia Dortmund supera abbondantemente i 200mila crediti. Sulle corsie laterali troviamo la stella della Lazio Sergej Milinkovic-Savic (88) e l'ottimo Benjamin André (83) del Lilla: due centrocampisti di qualità e quantità che non brillano per velocità ma che sanno segnare e costruire come pochi altri. Per il primo bisogna andare su cifre importanti (oltre 130mila crediti), per il secondo bastano 16mila crediti.

In attacco c'è tanta Serie A: il fenomenale Lautaro Martinez (88) fa coppia con il ritrovato romanista Henrikh Mkhitaryan (86) e l'ex di turno Mohamed Salah (92). Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il “toro” argentino dell'Inter: 330mila crediti per un bomber semplicemente devastante in area di rigore. Il “Momo” tanto caro ai tifosi giallorossi è micidiale in FUT ma costa una cifra stratosferica, oltre un milione e 200mila crediti. L'armeno della Roma è decisamente più abbordabile: solo 35mila crediti.

In panchina e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono la coppia di attaccanti inglesi Callum Wilson (82) e Patrick Bamford (82).

IGN

LE STELLE DEL FUTURO – Electronic Arts ha annunciato - per il terzo anno consecutivo - l'evento Future Stars, dedicato alle stelle del futuro del calcio internazionale. Si tratta di carte speciali che daranno un bel boost alle statistiche di queste giovani promesse: il debutto nei pacchetti è previsto nella giornata di oggi.

Da segnalare, finalmente, l'aggiunta di Elland Road, lo stadio del Leeds United che la software house non era riuscita a inserire in tempo prima della pubblicazione del gioco.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!