FIFA 21 Ultimate Team: arriva l'uragano Rebic!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo Fernando Muslera (84), portiere dell'Uruguay e vecchia conoscenza dei tifosi laziali. L'estremo difensore del Galatasaray costa 17mila crediti e si conferma un portiere esperto e sicuro.

La linea difensiva è davvero ottima: la coppia di centrali transalpini Raphaël Varane (87) e Presnel Kimpembe (86) e il brasiliano Gabriel Paulistra (84) garantiscono grande solidità e pochissimi gol subiti. Purtroppo i pezzi pregiati costano e non poco: per il centrale del Real Madrid si scollina abbondantemente sopra un milione di crediti, per quello del PSG sui 300mila crediti. Decisamente più a buon mercato il difensore brasiliano del Valencia con una quotazione che si aggira sui 20mila crediti. Tanto per fugare ogni possibile dubbio, il più forte dei tre resta il francese che gioca nelle merengues allenate da Zidane.

Il centrocampo proposto da EA è sul “fantasioso andante” con una mediana composta dall'improbabile coppia Morales (84) e Ante Rebic (82) nel mezzo e con Angeliño (83) e Alexandr Golovin (82) sulle corsie laterali. Il migliore dei quattro è nettamente il croato del Milan che nella prima carta nera della stagione è una bestia da FUT a dir poco devastante: per il tuttofare rossonero servono più o meno 50mila crediti. Non male neanche lo spagnolo Morales del Levante che supera i 60mila crediti, mentre l'esterno del Lipsia e quello del Monaco sono due discreti centrocampisti con quotazioni che si aggirano rispettivamente sui 17mila e 14mila crediti. Il nostro consiglio: comprate Rebic e lasciate perdere tutti gli altri.

Il tridente offensivo è qualcosa di spettacolare e non solo per la presenza del sopracitato Raheem Sterling (90): tutti gli occhi sono puntati sull'olandese volante Memphis Depay (88) e sul bomber del Camerum Jean-Pierre Nsame (82). Quest'ultimo è da comprare senza alcuna esitazione: bastano 17mila crediti per assicurarsi un'altra bestia da FUT inarrestabile! L'attaccante del Lione Depay costa 300mila crediti e vale ogni singolo credito, mentre il fuoriclasse inglese del City ha una quotazione decisamente proibitiva, oltre 700mila crediti.

In panchina e in tribuna gli uomini da tenere d'occhio sono l'attaccante argentino Alexis Canelo (78), quello serbo Uroš Ðurdevic (77) e il difensore inglese Luke Shaw (84).

MERCATO INVERNALE - È finalmente disponibile il terzo aggiornamento dedicato ai trasferimenti avvenuti durante il recente mercato invernale. Da questa settimana nei pacchetti di FUT si possono trovare Daniele Rugani (80) al Cagliari, Kevin Lasagna (75) al Verona, Fikayo Tomori (76) al Milan, il “Papu” Gómez (86) al Siviglia e tutti gli altri. Era ora!

