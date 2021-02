FIFA 21 Ultimate Team: alla fine c'è sempre CR7

Dopo l'uragano Lukaku (88) , un altro ciclone si è abbattuto sui verdi prati di FIFA 21 Ultimate Team : questa volta è il turno di Cristiano Ronaldo (95) , il fuoriclasse portoghese del Piemonte Calcio. Per completare il nuovo "dream team" selezionato da Electronic Arts preparatevi a sborsare la cifra record di 10 milioni di crediti!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Le straordinarie parate nel derby sono valse a Samir Handanovic (90) la quarta carta stagionale (la seconda nera): il portierone dell'Inter si conferma il più forte della Serie A disponibile in FUT. Lo sloveno, però, costa davvero tanto: circa 175mila crediti! Per chi vuole risparmiare un po' è possibile ripiegare sulla validissima carta oro che si può acquistare per "solo" 54mila crediti!

A fare compagnia al portiere nerazzurro nella solita difesa a tre di EA troviamo Cristian Romero (84), Michael Keane (84) e Lucas Vázquez (85): tre buonissimi difensori piuttosto versatili e capaci di segnare. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'argentino che milita nell'Atalanta di Gasperini: costa 45mila crediti ma li vale tutti. Non male neanche l'inglese che gioca nell'Everton di Ancelotti (26mila crediti), mentre lo spagnolo del Real Madrid costa decisamente un po' troppo (44mila crediti).

A centrocampo la strana coppia spagnola/argentina composta da Luis Alberto (87) e Rodrigo De Paul (84) guida la mediana preparata da EA, con i due fenomeni di Manchester sulle corsie laterali: sulla sinistra troviamo la straripante forza fisica di Marcus Rashford (89) dello United, sulla destra la classe infinita di Bernardo Silva (89) del City.

Un quartetto dai piedi educati ed estremamente dotato da un punto di vista tecnico: il migliore in assoluto è la giovane stella della inglese dei Red Devils che una quotazione da top player assoluto sui 2 milioni di crediti! Gli altri tre centrocampisti non sono affatto male ma hanno un rapporto qualità/prezzo poco favorevole: il portoghese del City, per esempio, ha una valutazione sui 300mila crediti, decisamente troppo elevata. Tra il centrocampista della Lazio (25mila crediti) e quello dell'Udinese (56mila crediti) è meglio puntare su quest'ultimo: l'argentino costa meno ed è più veloce.

In attacco troviamo sua maestà Cristiano Ronaldo (95) con una valutazione mostruosa che sfiora i 6 milioni di crediti. Insieme a lui gli "sconosciuti" Sébastien Haller (84) e Alexander Isak (82), rispettivamente bomber dell'Ajax e della Real Sociedad. Due attaccanti tremendamente efficaci sotto rete e soprattutto a buon mercato: si possono acquistare sui 20mila crediti (entrambi).

In panchina e in tribuna i giocatori più interessanti da tenere d'occhio questa settimana sono la coppia inglese Stephy Mavididi (81) e Mallik Wilks (76).

ICONE AL TOP - EA ha annunciato l'arrivo nei pacchetti di figurine di FUT le tanto attese Icone Prime Moments. Si tratta della versione più potente di queste carte dedicate ai giocatori che hanno fatto la storia del calcio e che rispecchiano il periodo di massimo splendore raggiunto in carriera.

