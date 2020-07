FIFA 20 Ultimate Team: sempre più Dybala!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 29 – In porta troviamo il polacco Lukasz Skorupski (81), portiere del Bologna. Non è un carta fenomenale (costa solo 10mila crediti) ed è consigliata solo ai fan della squadra di Mihajlović.

In difesa si ritorna al solito modulo con l'inedito terzetto James Tarkowski (86), Mário Rui (82) e Jesús Navas (84). Precisiamo subito che di fenomeni non ce ne sono: l'inglese del Burnley è il classico centrale roccioso della Premier (18mila crediti), mentre l'esterno portoghese del Napoli non convince in questa versione (11mila crediti). Lo spagnolo del Siviglia è veloce ma leggerino: per 13mila crediti si potrebbe anche azzardare...

Il centrocampo offre qualche spunto interessante. Saúl (88), Sander Berge (82), Nikola Vlašic (84) e Raúl García (83) sono quattro buoni centrocampisti con caratteristiche fisiche/tecniche diverse tra loro. Il norvegese Berge dello Sheffield United è la classica bestia da FUT: 10mila crediti sono davvero pochi per un giocatore capace di spaccare in due le partite. Il “tuttocampista” dell'Atletico Madrid Saúl piace per la grande versatilità (30mila crediti), mentre García e Vlašic non convincono più di tanto nonostante il prezzo economico (entrambi sono sui 10mila crediti).

L'attacco è qualcosa di fenomenale: Paulo Dybala (91), Pierre-Emerick Aubameyang (91) e Jamie Vardy (88) offrono fantasia, velocità e gol in quantità industriale. Il migliore del terzetto è il gabonese ex Milan: 145mila crediti sono una bella cifra ma il bomber dell'Arsenal li merita tutti. Come rapporto qualità/prezzo è ottimo anche il centravanti del Leicester City (40mila crediti), mentre l'attaccante argentino del Piemonte Calcio (aka Juventus) piace parecchio ma lascia qualche dubbio come quotazione (80mila crediti sono troppi!).

In panchina c'è un solo uomo da comprare a tutti i costi: il danese Kasper Junker (79), un attaccante devastante (solo 10mila crediti!).



CAMPIONATO GIAPPONESE – EA Sports Japan, la divisione giapponese del colosso statunitense, ha confermato che il campionato giapponese (la J-League) sarà ancora un'esclusiva della serie FIFA e del prossimo FIFA 21 che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 ottobre.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!