FIFA 20 Ultimate Team: la strana coppia Håland e Zapata

Finalmente, dopo settimane d'assenza del calcio giocato, le squadre appartenenti alle maggiori competizioni sono tornate in campo, e con esse ritorna la tanto attesa Squadra della Settimana di FIFA 20 Ultimate Team : siamo all'appuntamento numero ventisette per il dream team di Electronic Arts. Il capitano della prima formazione post pandemia è la stella del Manchester City Kevin De Bruyne (96) . Per completare la formazione serve circa un milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta si torna a parlare tricolore con il portiere del Parma Luigi Sepe (84). Una carta discreta per un giocatore discreto (12mila crediti), consigliata solo ai fan della squadra allenata da Roberto D'Aversa.

Il camerunense Nicolas Nkoulou (87) del Torino guida il terzetto difensivo, affiancato dall'inglese Ben Chilwell (84) del Leicester City e dallo spagnolo Azpilicueta (87) del Chelsea. Tre onesti difensori con quotazioni più che abbordabili: 25mila per il centrale granata, 12mila per il laterale delle Foxes oltre 30mila crediti per quello dei blues.

Se la difesa non offre nulla di stuzzicante il centrocampo vi farà cambiare idea: il belga Kevin De Bruyne (96) vale da solo il prezzo del biglietto. Un biglietto caro: si parla di oltre 450mila crediti per il tuttocampista di Guardiola che dalla mediana in su è uno dei migliori interpreti del ruolo. La versione migliore (99) del belga costa oltre 2 milioni e 300mila crediti: questa carta non è affatto male e vi farà risparmiare un bel po'. Il francese Allan Saint-Maximin (86) e il bosniaco Edin Višca (88) completano le corsie laterali, mentre il tedesco Lars Stindl (85) affianca il regista del City in mezzo al campo. L'esterno del Newcastle è un giocatore che può fare la differenza in FUT: viene via per 220mila crediti. Sul bosniaco del Medipol e sul tedesco del Borussia Mönchengladbach il consiglio è di lasciar perdere, nonostante le quotazioni invitanti (rispettivamente 30mila e 14mila crediti).

In attacco si balla con un trio fortissimo: Erling Braut Håland (90), Duván Zapata (88) e Karim Benzema (91) garantiscono gol in quantità industriale. La giovane stella del Borussia Dortmund è un fenomeno in FUT: per 85mila crediti si compra una macchina da gol. Il centravanti dell'Atalanta di Gasperini è una bestia da FUT immarcabile (solo 25mila crediti), mentre il bomber del Real Madrid è il classico usato sicuro (57mila crediti).

In panchina gli uomini da tenere d'occhio sono il centrale belga Dedryck Boyata (84) e il bomber del Camerum Jean-Pierre Nsamé (83).

UN NUOVO ACCORDO – Per una serie di problemi i premi della Weekend League della scorsa settimana non sono stati distribuiti a tutti: EA è già al lavoro per risolvere la situazione. Nel frattempo sono arrivate le nuove nomination per le carte estive dedicate alla nostra Serie A: chi la spunterà tra Eriksen (88), Zieliński (81) e Mkhitaryan (81)?

Infine, LaLiga spagnola ed Electronic Arts hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per altre dieci stagioni: FIFA sarà il videogioco ufficiale del campionato spagnolo fino al 2030!

