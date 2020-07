FIFA 20 Ultimate Team: super Džeko non si ferma più!

La Serie A è ripartita in modo serrato e tra Premier League, Liga spagnola e gli altri campionati rischiamo una massiccia indigestione di calcio! Da qualche settimana Electronic Arts si è rimessa in moto sfornando le amatissime squadre della settimana per FIFA 20 e la sua modalità Ultimate Team : appuntamento numero ventotto per il “dream team” e un certo Sergio Ramos (92) come capitano.

In porta il prescelto è Kasper Schmeichel (87), il figlio del leggendario portiere del Manchester United di Sir Alex Ferguson. Il portiere del Leicester è un assiduo frequentatore delle squadre settimanali di EA: nella nuova versione (solo 24mila crediti) piace soprattutto per le doti di leadership in campo.

In difesa si torna finalmente a uno schieramento a quattro con Marc Bartra (85), Stefan de Vrij (88) e Michael Keane (85) che si vanno ad aggiungere al sopracitato Sergio Ramos (92), il vero fuoriclasse del gruppo. Per il capitano spagnolo del Real Madrid siamo sui 320mila crediti, mentre per il centrale olandese dell'Inter “solo” 25mila crediti. Gli altri due non sono fenomeni ma buoni giocatori: per Bartra servono 17mila crediti, per Keane circa 15mila crediti.

Il centrocampo a tre è del tutto inedito con il trio Fabián Ruíz (86), Andrej Kramaric (85), James Ward-Prowse (82). Di grandi affari non ce ne sono, si parla solo di giocatori discreti: per lo spagnolo del Napoli servono 15mila crediti, per il croato dell'Hoffenheim 12mila crediti e circa 10mila per l'inglese del Southampton. È difficile consigliarne uno dei tre.

Se il centrocampo delude non poco, in attacco la musica cambia: Edin Džeko (86), Anthony Martial (87) e Sadio Mané (92) sono un tridente da spettacolo. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il francese del Manchester United, solo 110mila crediti! Il fenomenale senegalese del Liverpool resta sempre consigliato ma non è alla portata di tutti: quasi 600mila crediti. Per quanto riguarda il bomber della Roma, il bosniaco sotto rete è straordinario mentre in mezzo al campo paga una palese mancanza di velocità. Costa davvero poco, solo 16mila crediti.

In panchina gli uomini da tenere d'occhio sono il bomber colombiano dell'Atalanta Luis Muriel (83), il mitico svizzero Breel Embolo (84) e il talentuoso ungherese Dominik Szoboszlai (83).

NUOVO AGGIORNAMENTO – EA ha pubblicato una nuova patch (v1.23) per la versione PC di FIFA 20. L'aggiornamento risolve una serie di piccoli problemi relativi ai filtri delle carte speciali in FUT, mentre a livello giocabilità nulla è cambiato. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche quella per le versioni console.

Per quanto riguarda l'evento Summer Heat, da non perdere la card dedicata a Paulinho (74) del Bayer 04 Leverkusen. Una carta “Silver Star” semplicemente spettacolare!

