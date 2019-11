FIFA 20 Ultimate Team: Messi c'è!

Ci sarà una vera e propria asta la prossima estate per l’attaccante della nazionale norvegese Erling Håland (82) , diciannovenne bomber del Salisburgo. Sessanta, settanta, ottanta milioni? In FUT “bastano” 12mila crediti per acquistare questo ariete devastante che trovate nella pregiatissima panchina della Squadra della Settimana numero 9. Si torna a un classicissimo modulo 4-3-3 con sua maestà Lionel Messi (95) come capitano e la cifra record di 4 milioni di crediti per completarla.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Il Piemonte Calcio (aka Juventus) piazza Wojciech Szczesny (87) in porta dopo le sue ottime performance contro il Milan settimana scorsa. Il polacco ha una quotazione sui 30mila crediti e costa parecchio: consigliato solo ai tifosi di Sarri e soci.

La difesa a quattro proposta da EA è davvero ottima e sorprendentemente efficace. Lo scozzese Andrew Robertson (86) del Liverpool è la stella di un quartetto che può contare sulla velocità del brasiliano Alex Telles (86) del Porto e sulla forza straripante dello spagnolo Capa (82) dell'Athletic Club di Bilbao. Completa il gruppetto il portoghese Ricardo Pereira (84), terzino del Leicester City.

Paradossalmente l'esterno del Liverpool è quello del quartetto con il rapporto qualità/prezzo peggiore: 180mila crediti sono decisamente troppi. Molto meglio lo spagnolo Capa, una bestia da FUT con una quotazione eccellente, circa 15mila crediti. Tellex e Pereira sono due buonissimi esterni anche se costicchiano un po': il primo viaggia sui 100mila crediti, il secondo sui 50mila crediti.

Il terzetto di centrocampo è uno vero spettacolo: Radja Nainggolan (86), Donny van de Beek (84) e Nicolò Barella (83) hanno velocità, grinta, carisma ed estro in quantità industriale. Lo stratosferico ninja del Cagliari alla terza carta stagionale ha uno status da stella assoluta (300mila crediti) e una versatilità unica. In difesa, in attacco o a centrocampo Nainggolan è un giocatore da avere sempre, anche in versione economica. In versione oro il belga viene via per meno di 5mila crediti! Van de Beek è uno dei pochi gioielli dell'Ajax a essere rimasto fedele alla corte di ten Hag.

Il centrocampista olandese piace per la sua duttilità e per la capacità di inventare in area di rigore: l'artista dei lancieri costa solo 15mila crediti. Lo spettacolare gol di Barella contro il Parma è valso al centrocampista di Conte la prima carta nera stagionale. Se cercate uno stantuffo implacabile in mezzo al campo capace di far ripartire l'azione e di raddoppiare sull'uomo, il centrocampista nerazzurro può essere una soluzione interessante, soprattutto per l'ottimo rapporto qualità/prezzo (12mila crediti).

Il tridente schierato da EA questa settimana è a dir poco devastante. C'è sua maestà Lionel Messi (95), c'è una macchina da gol come Robert Lewandowski (91), c'è il talento (discontinuo) di Dimitri Payet (84). La prima versione nera della Pulga argentina supera abbondantemente i 2 milioni e mezzo di crediti, mentre il polacco del Bayern Monaco si ferma sui 270mila crediti. Il francese del Marsiglia è molto più economico, solo 15mila crediti. Per chi non può permettersi il fenomeno argentino del Barca, consolatevi con il buon Lewandowski che vale i soldi richiesti.

In panchina e in tribuna i grandi affari non mancano: il sopracitato talento norvegese Erling Håland (82), l'esterno croato Mislav Oršic (82) e il difensore ucraino Sergiy Kryvtsov (81).

GIOCATORE DEL MESE LIGUE 1 – Alla fine l'ha spuntata l'ex difensore del Milan Thiago Silva: è lui è il giocatore del mese (POTM) di ottobre della Ligue 1. Il centrale del PSG ha superato il compagno di squadra di Di Maria e il bomber francese Ben Yedder guadagnandosi così una nuova carta disponibile (e non scambiabile) tramite le solite imperdibili Sfida Creazione Rosa. Per completare le quattro sfide proposte e aggiudicarsi il buon Thiago Silva (90) servono più o meno 70mila crediti. Una cifra non impossibile per un difensore davvero forte.

