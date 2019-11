FIFA 20 Ultimate Team: finalmente De Ligt!

La Serie A e Matthijs de Ligt (86) tornano protagonisti in FUT. Per l'ottavo “dream team” della stagione EA propone il modulo 3-4-1-2: per completare la squadrone servono più o meno 1 milione di crediti!

Lo svizzero Yann Sommer (86) è la sorpresona della settimana. Il solido portiere del Borussia Mönchengladbach è alla prima carta nera della stagione (circa 20mila crediti) ed è una soluzione interessante per chi punta a una squadra tutta Bundesliga.

La difesa a tre è molto forte: Matthijs de Ligt (86) e Kyle Walker (86) sono due certezze, Grimaldo (85) la novità assoluta. Il difensore olandese di Sarri ha piedi educati, forza fisica e una quotazione interessante (circa 35mila crediti). Fosse un filo più veloce sarebbe consigliatissimo, così è da accoppiare a un centrale più rapido. L'inglese Walker che ha debuttato nell'inedita veste di portiere nel match tra Manchester City e Atalanta è uno dei laterali più apprezzati da tutti gli allenatori di FUT, soprattutto per lo straordinario connubio tra velocità e forza fisica. Meno per la quotazione da top player assoluto, oltre 280mila crediti! Lo spagnolo in forza la Benfica è uno stantuffo inesauribile sulla fascia ed è sulla carta un buon esterno. Non costa poco però (circa 23mila crediti) e c'è di meglio in giro.

La classe del laziale Luis Alberto (85) spicca nel centrocampo a quattro proposto da EA. Lo spagnolo è un uomo assist ed è estremamente versatile. La sua quotazione si aggira sui 20mila crediti ed è più che onesta. Thorgan Hazard (84), Muniain (84) e Filip Kostic (84) completano la mediana della settimana. Il fratello minore del più famoso Eden, stella del Real Madrid, sta disputando un inizio di stagione promettente nel Borussia Dortmund. Si conferma un centrocampista di talento e di grande duttilità: la sua quotazione si aggira sui 25mila crediti. Lo spagnolo Muniain dell'Athletic Club non è nulla di speciale, nonostante un prezzo economico (12mila crediti). Molto più interessante è il serbo Kostic dell'Eintracht di Francoforte che è una piccola bestia da FUT: consigliato (15mila crediti) nonostante le sole due stelle nell'uso del piede debole.

L'attacco è ben assortito con la forza fisica straripante di Romelu Lukaku (86) che ben si sposa con l'impressionante velocità di Timo Werner (85) e la fantasia del talento della Ajax Hakim Ziyech (86). Due punte perfettamente complementari e un trequartista pronto a innescarle. La punta belga di Antonio Conte si acquista per meno di 35mila crediti, mentre il tedesco del Lipsia viaggia sui 300mila crediti! Molto più economico il marocchino in forza ai lancieri di Amsterdam: solo 28mila crediti. Dei tre è consigliato il bomber dell'Inter per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo: una bestia da FUT immarcabile!

In panchina e in tribuna i grandi affari non mancano: il difensore inglese della Roma Chris Smalling (83), il terzino colombiano Frank Fabra (82), il bomber della Sierra Leone Mohamed Buya Turay (77) e la giovane stella del Chelsea Tammy Abraham (84).

CARTE SPECIALI – In collaborazione con Bundesliga e Ligue 1 EA ha annunciato i candidati al titolo di “giocatore del mese” nelle rispettive leghe (e relativa carta speciale in FUT).

Nel campionato tedesco i papabili sono ben sei (Gnabry, Hubner, Kostic, Lewandowski, Goncalo Paciencia e William), mentre in quello francese la rosa è ristretta a tre (Di Maria, Thiago Silva e Ben Yedder). Siete ancora in tempo: correte a votare sul sito di FIFA 20!

