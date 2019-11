FIFA 20 Ultimate Team: Mbappé da record!

Kylian Mbappé (90) sta battendo tutti i record (anche di precocità) in Francia con il Paris Saint-Germain. L'oggetto dei desideri di Real Madrid, Juventus, Liverpool (i tifosi dei Reds hanno lanciato persino un hashtag per convincerlo a trasferirsi nel Merseyside!) a soli 20 anni è uno dei più forti attaccanti al mondo e in FIFA Ultimate Team. Mbappé è stato scelto come il capitano della Squadra della Settimana numero sette: modulo 3-4-3 e circa 2 milioni di crediti per completarla!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Sorpresissima in porta: il prescelto è Matz Sels (82) dello Strasburgo. Costa solo 10mila crediti ma il portiere belga è molto più forte di quello che raccontano le sue statistiche. La prima carta nera della stagione Sels è ottima, con un rapporto qualità/prezzo sorprendente. Senza dubbio uno dei migliori portieri della Ligue 1. La difesa a tre è interessante e di grande qualità. Difensori come Nicolas Nkoulou (84), Ben Chilwell (82) e Domagoj Vida (83) sono piuttosto conosciuti agli allenatori di FUT. Fisicamente rocciosi, discretamente veloci e insuperabili nel gioco aereo, i tre difensori hanno quotazioni simili (circa 10mila crediti).

A centrocampo spicca la leadership del brasiliano Fabinho (86), perno insostituibile del Liverpool di Klopp. Il giocatore dei Reds è uno dei più forti centrocampisti difensivi presenti in FUT: la quotazione della prima carta nera della stagione si aggira attorno ai 240mila crediti. Ad aiutarlo in cabina di regia c'è il turco Yusuf Yazici (82) del Lille. Ottimo giocatore, abile nel passare il pallone e nel dettare il ritmo, sorprendente anche in resistenza: per 10mila crediti è più di un'idea. Saúl (86) dell'Atletico Madrid e Karim Bellarabi (84) del Bayer Leverkusen completano il quartetto della mediana. Lo spagnolo è un centrocampista completo capace di giocare in ogni zona del campo: costicchia, circa 60mila crediti. Il tedesco invece impressiona per velocità e dribbling meno per il prezzo, oltre 40mila crediti.

A far sognare gli allenatori di FUT c'è un tridente composto dalla superstar Kylian Mbappé (90), Carlos Vela (85) e Josip Ilicic (86). Della stella francese diamo solo la quotazione “monstre”, più o meno 1 milione e 700mila crediti. È un fenomeno e basta. Del messicano dei Los Angeles Football Club non c'è molto da aggiungere: è un bomber efficace (circa 13mila crediti) ma un po' limitato nell'uso del piede debole (due stelle). Lo sloveno dell'Atalanta è invece un attaccante atipico ed è davvero forte, soprattutto davanti al portiere. Per 19mila crediti ci può stare.

In panchina e in tribuna i grandi affari non mancano: consigliato l'attaccante del Camerum Karl Toko-Ekambi (82), il centrocampista colombiano Maicol Balanta (75) e il bomber del Togo Kodjo Fo-Doh Laba (79).

NUOVE SCANSIONI – EA sta continuando a migliorare FIFA 20 e ha pubblicato una nuova patch (v1.06) qualche giorno fa per PC, PS4 e Xbox One. Oltre a eliminare un bel po' di bug e risistemare il gameplay, il nuovo aggiornamento ha aggiunto nuove scansioni dei volti per ben 37 giocatori, la maggior parte della Serie A (tra cui Franck Ribéry, Lautaro Martinez, Dzeko, Zaniolo, Perrotti e Piatek).

Da segnalare, infine, le sfide creazione rosa dedicate alla "Chinese Super League", il campionato cinese: consigliate quelle con protagonista il nostro Éder (84) e il brasiliano Johnathan (84).

