FIFA 20 Ultimate Team: è in arrivo l'uragano Kane!

Robert Lewandowski (90) o Harry Kane (90) ? L'eterno dilemma ha finalmente una risposta nella Squadra della Settimana numero 5 di FIFA 20 Ultimate Team. Modulo 3-4-3 per un attacco da sogno e un centrocampo impreziosito dalla genialità di Miralem Pjanic (87) : per completare il dream team di EA bisogna sganciare un milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Keylor Navas (88) è il prescelto e l'ex Real Madrid si conferma un portiere di livello assoluto anche nel PSG, a livello del tanto chiacchierato Thibaut Courtois (88) che viaggia sui 20mila crediti. La prima carta nera della stagione vale ben 45mila crediti, mentre quella dorata costa più o meno la metà: a voi la scelta.

Il terzetto difensivo non presenta fenomeni. Il francese Lucas Digne (85), per esempio, è un buon esterno anche se costa una bella cifra, quasi 70mila crediti. Decisamente molto più appetibile è il terzino dello Sporting Lisbona, l'argentino Marcos Acuña (84) che vanta un eccellente rapporto qualità/prezzo (14mila crediti) e un fisico strepitoso. Meno interessante è l'irlandese Shane Duffy (82), classico centralone da Premier League, insuperabile di testa ma lento in campo aperto. Nonostante il prezzaccio (circa 10mila crediti) è meglio lasciar perdere.

In mediana la qualità è garantita dal sopracitato centrocampista del Piemonte Calcio (aka Juventus) Miralem Pjanic (87), dal tedesco Ilkay Gündogan (86) del Manchester City e dall'olandese Georginio Wijnaldum (86). Tre grandissimi interpreti, ottimi palleggiatori e dotati di grande intelligenza calcistica. Per chi è alla ricerca di geometrie perfette e un cecchino su punizione, il bosniaco di Sarri è perfetto: 40mila crediti bastano e avanzano. Per chi vuole un'alternativa da schierare in una formazione tutta Premier, il centrocampista di Guardiola è una buona soluzione (45mila crediti). Per chi vuole un tuttocampista “box to box”, il mediano di Klopp è perfetto ma costa parecchio, quasi 200mila crediti. A completare il quartetto di centrocampo c'è anche l'ucraino dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi (82), un'insospettabile bestiaccia da FUT, dotata di un'ottima tecnica e di una quotazione abbordabile (15mila crediti). Consigliato!

La coppia dei sogni Robert Lewandowski (90)/Harry Kane (90) sulla carta sia annuncia inarrestabile. Il polacco sta collezionando record e gol nel Bayern Monaco, mentre l'inglese è tornato il solito uragano con la nazionale dei Tre Leoni. La prima carta nera di Lewandowski vale circa 240mila crediti, quella di Kane “solo” 140mila crediti. Tra i due vince di misura il bomber del Bayern Monaco. A completare il terzetto in attacco c'è il russo Denis Cheryshev (82), un ottimo esterno d'attacco a un prezzo super competitivo, circa 10mila crediti.

In panchina e in tribuna gli affari non mancano. Il bomber siriano Soma (82) è una sorpresa assoluta, così come il centrocampista statunitense Weston McKennie (81). Interessante anche il brasiliano Alan Kardec (81) che milita nella super lega cinese.

LE ZUCCHE E LA LEGGENDA – Come ogni anno è arrivato il momento di festeggiare Halloween in FUT. Le carte Ultimate Scream saranno disponibili da oggi - venerdì 18 ottobre - a partire dalle ore 19:00. Si tratta di versioni speciali con statistiche aumentate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Non sono stati ancora svelati i giocatori.

Da segnare, poi, una Sfida Creazione Rosa dedicata a un grande campione che ha annunciato il suo ritiro: il centrocampista tedesco Bastian Schweinsteiger (88). La carta sarà disponibile ancora per qualche giorno e servono più di 200mila crediti per completarla.

