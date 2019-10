FIFA 20 Ultimate Team: bentornato Ninja!

Un po' come il mitico Bruce Lee nel famoso film "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente", il "Ninja del Cagliari" ha ribadito la sua forza con una prestazione maiuscola (con tanto di gol spettacolare) nell'ultima giornata di campionato. Risultato: prima carta nera della stagione in FUT per Radja Nainggolan (85) . Per il sesto appuntamento della stagione, modulo 3-4-2-1 e Antoine Griezmann (90) come capitano: per completare la Squadra della Settimana numero 6 preparate una bella milionata di crediti!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta è il turno di Stéphane Ruffier (86), portierone d'esperienza del Saint-Étienne. Non è un fenomeno ma il suo lavoro lo sa fare: la sua quotazione attuale si aggira sui 16mila crediti.

La difesa è guidata da Mats Hummels (88), colonna della nazionale tedesca e uno dei centrali più gettonati della Bundesliga. Il difensore del Borussia Dortmund piace in fase di impostazione del gioco e per come si muove sul campo, molto meno per le doti velocistiche (una lumaca!). Per il tedesco servono circa 40mila crediti, decisamente troppi. Anche per Yerry Mina (82), centralone dell'Everton, vale lo stesso discorso fatto con Hummels. Il colombiano ha un gran fisico ed è un ottimo difensore, ma è troppo lento per affrontare gli attaccanti di FUT. Il prezzo resta interessante: circa 10mila crediti. Marcos Alonso (84) completa il terzetto difensivo: complessivamente è non male, anche se come esterno non brilla per velocità. Considerando la sua straordinaria duttilità, è possibile piazzare lo spagnolo anche in altre zone nevralgiche del campo per sfruttarne il tiro da fuori. Per meno di 20mila crediti si potrebbe anche fare.

Il centrocampo poggia sulla solidità della coppia Radja Nainggolan (85) e Abdoulaye Doucouré (84), sull'estro del brasiliano Taison (84) e sulle precise geometrie dello spagnolo Parejo (87). Il Ninja è una bestiaccia da FUT, ottima per far ripartire l'azione e per completarla. Il fuoriclasse del Cagliari viaggia sui 100mila crediti e la sua aggressività e la sua innata generosità potrebbero fare la fortuna di moltissimi allenatori. Il francese del Watford è un buon mediano, utile soprattutto per proteggere la difesa: 50mila crediti sono una bella cifra e pensateci bene. Per quanto riguarda il brasiliano Taison, è il classico giocatore abile nello spaccare in due una partita. É un po' leggerino e costa sui 50mila crediti: caruccio! Parejo è un eccellente passatore, ha un'ottima visione di gioco ma è troppo lento per essere utilizzato seriamente in FUT. E non costa poco, circa 30mila crediti.

In attacco troviamo due campionissimi come Antoine Griezmann (90) e Ángel Di María (87) e un ottimo attaccante come Wissam Ben Yedder (85). Il bomber del Monaco ha piedi vellutati, buone doti di finalizzatore e una discreta velocità: 250mila crediti sono una cifra importante. Il diavoletto del Barcellona costa molto più di 500mila crediti, mentre l'esterno argentino del PSG meno di 100mila crediti.

Se non siete convinti dal terzetto (sopratutto per il rapporto qualità/prezzo), date un'occhiata alla panchina, molto interessante questa settimana. Il "Toro" Lautaro Martínez (84) e l'ariete danese del Parma Andreas Cornelius (80) sono due bomber da tenere d'occhio, così come il difensore nigeriano dell'Udinese William Troost-Ekong (81). Ottimo anche il terzino americano dei Seattle Sounders Jordan Morris (78).



LE CARTE DELLA CHAMPIONS – Sono finalmente arrivate in FUT le prime carte blu dedicate alla UEFA Champions League. Le card saranno disponibili nei pacchetti per tutta la stagione ma, a differenza della scorsa edizione, saranno identiche a quelle oro nel valore complessivo e nelle statistiche.

Per gli amanti delle Sfide Creazione Rosa, invece, segnaliamo quelle dedicate ai giocatori del mese della Bundesliga: i protagonisti sono il brasiliano Matheus Cunha (83) e l'olandese Boetius (84).

