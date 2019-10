FIFA 20 Ultimate Team: tango argentino con il “Papu” e la “Joya”

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Il porta si parla il finlandese con il portiere del Bayer Leverkusen Lukáš Hrádecký (85). Un buon portiere, nulla di straordinario se confrontato al totem Manuel Neuer (88) che in versione base viaggia sui 50mila crediti. Hrádecký costa circa la metà e può essere una soluzione interessante per chi guarda alla Bundesliga, soprattutto se il valore della carta dovesse salire nelle prossime settimane.

La difesa a tre può contare sulla velocità di Nélson Semedo (84) e sulla solidità della coppia di centrali Nicolas Pallois (82) e Lewis Dunk (82). Il portoghese del Barcellona è una scheggia, capace di sprintare per novanta minuti e di dribblare ogni avversario, nonostante le tre stelle nell'uso del piede debole. La sua quotazione è da top player: oltre 110mila crediti. Dunk del Brighton è il classico centrale inglese, forte fisicamente e insuperabile di testa: vale più o meno 12mila crediti. Il francese Nicolas Pallois (82) completa il terzetto difensivo: costa anche lui 12mila crediti ed è simile nel bene e nel male al suo compagno di reparto inglese.

Centrocampo di stampo italiano con la coppia della Nazionale Marco Verratti (87) e Jorginho (85) a creare il gioco, Alejandro Gómez (86) e Steven Bergwijn (84) a dribblare e scattare sulle fasce. Quattro centrocampisti (o presunti tali) molto interessanti: per il “Piccolo Principe” del PSG servono 75mila crediti, per il cervello del Chelsea circa la metà, mentre per il “Papu” oltre 160mila crediti e per il sorprendente l'olandese del PSV ben 50mila. Del quartetto a impressionare è proprio il giocatore oranje: una bestia da FUT nonostante le due sole stelle nell'uso del piede debole. Sia Gómez, sia Verratti sono due ottimi giocatori ma con un rapporto qualità/prezzo discutibile: sono troppo “leggeri” per affrontare i Van Dijk (90) che popolano i verdi prati di FUT.

Il tridente Ciro Immobile (87)/Paulo Dybala (89)/Alassane Pléa (84) garantisce gol e spettacolo. L'argentino della Juventus ha una quotazione che sfiora i 400mila crediti ed è un “gioia” da provare. Il centravanti della Lazio è micidiale in area di rigore e dannatamente costoso (circa 110mila crediti), mentre il francese del Borussia Mönchengladbach ha dalla sua un buon rapporto qualità/prezzo (solo 24mila crediti).

In panchina e in tribuna questa settimana le sorprese non mancano. Il gettonatissimo terzino sinistro del Milan Theo Hernández (81) nella nuova carta nera sfiora i 70mila crediti (la versione base è sui 5mila crediti) e si candida al ruolo di migliore laterale della Serie A insieme ad Alex Sandro (85) della Juventus. Gli altri nomi da tenere d'occhio sono quelli del bomber brasiliano dell'Aston Villa Wesley (82) e dell'esterno spagnolo del Wolverhampton Adama Traoré (80).

GLOBAL SERIES 2020 – Questa settimana è stata ufficialmente presentata la nuova stagione competitiva per FIFA 20. La struttura della manifestazione di EA non è cambiata, mentre il montepremi raggiungerà la cifra record di 3 milioni di dollari. Sono stati confermati anche i tornei eNations League ed eChampions League: la stagione si aprirà nelle prossime settimane. Per qualificarsi sono richieste almeno 27 vittorie nella classica “FUT Champions Weekend League” che si terrà ogni settimana. Le qualificazioni terminano il prossimo 3 febbraio 2020.

Da non perdere questa settimana la Squad Battles preparata dall'ex pallone d'oro milanista Ricardo Kakà.

