FIFA 20 Ultimate Team: Immobile e Donnarumma da record!

Il campionato si avvia alla conclusione: in attesa degli ultimi verdetti Electronic Arts ha sfornato – finalmente – uno squadrone degno di tale nome per il suo FIFA 20 Ultimate Team . Il “dream team” settimanale punta forte sulla Serie A e ha un capitano d'eccezione: la star belga del Manchester City Kevin De Bruyne (99) . Il modulo è sempre il solito 3-4-3: servono più di 3 milioni di crediti per completare lo squadrone!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 32 – Tra i pali si conferma – ancora una volta – Gianluigi Donnarumma (88): il portiere del Milan è uno dei più forti della Serie A e uno dei più entusiasmanti in FUT (soprattutto nei tuffi). Prezzo: si parte dai 60mila crediti.

In difesa la qualità non manca: Trent Alexander-Arnold (95), Chris Smalling (85) ed Elseid Hysaj (83) sono un bel terzetto. Il fenomeno del Liverpool è un esterno piuttosto eclettico e capace di fare le due fasi in modo superbo. La sua quotazione si aggira sui 200mila crediti. Il centralone della Roma si conferma uno dei più forti e affidabili della Serie A e un buon acquisto in FUT (29mila crediti). Anche il terzino del Napoli è un buon giocatore: si compra per 28mila crediti.

Il centrocampo può contare sulla stella luminosa di Kevin De Bruyne (99) e sulla forza fisica di Yves Bissouma (81). Il primo viaggia abbondantemente sui 2milamila di crediti, il secondo viene via per meno di 30mila crediti. Sugli esterni spiccano la velocità fenomenale di Musa Barrow (81) e i piedi vellutati di Maxi Moralez (81): resta consigliatissimo l'esterno di Mihajlović (circa 30mila crediti).

L'attacco è qualcosa di straordinario questa settimana: Romelu Lukaku (89), Ciro Immobile (92) e André-Pierre Gignac (85) sono devastanti! Il belga e il francese sono due bestie immarcabili (rispettivamente 29mila e 50mila crediti) mentre il “Ciro nazionale” si conferma un bomber letale in area di rigore per “solo” 61mila crediti.

In panchina questa settimana i nomi caldi sono quelli di Seko Fofana (81), Diego Rico Salguero (80) e, soprattutto, Kemal Ademi (75).

PRECAMPIONATO – EA ha reso noti i dettagli dell'evento “Pre Campionato” che permetterà ai giocatori di sbloccare numerosi premi per il nuovo FUT 21: si parla di pacchetti, consumabili, giocatori in prestito e molto altro. Completando determinati obiettivi ed alcune Sfide Creazione Rosa si potranno riscattare i premi che saranno assegnati entro il 16 ottobre 2020.

È disponibile la nuova patch (v1.24) per Xbox One e PS4 che ha rimosso tutte le voci riguardanti i “TOTW Bronzo” e “FUT Champions Bronzo” dalla lista delle card disponibili.

