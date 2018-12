28 dicembre 2018 09:25 FIFA 19 Ultimate Team: La rivincita di Götze e Pogba! Cʼè Meret ma non Zaniolo nella squadra natalizia scelta da EA per la modalità FUT

Il primo Boxing Day all'italiana non ha portato grandi strenne agli amanti di FIFA Ultimate Team: il difensore della Juventus Alex Sandro (88) e la giovane promessa del Napoli Alex Meret (81) sono gli unici giocatori della nostra Serie A presenti nella Squadra della Settimana numero 15. Il capitano è un ex-juventino mai dimenticato dal popolo bianconero: stiamo parlando del fenomenale Paul Pogba (89). Dopo tre settimane di fila EA ha cambiato modulo e dall'abituale 3-4-2-1 si è passati – con molta fantasia – a un inusuale 3-4-1-2...



Per completare la Squadra della Settimana natalizia servono fino a 2 milioni di crediti su PC, PS4 e Xbox One. Per chi non ha grandi disponibilità ricordiamo che c'è sempre la Befana a cui chiedere aiuto! Scopriamo i giocatori più forti della settimana nella nostra rubrica Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANATra i pali troviamo una sorpresa assoluta, il portiere del Watford Ben Foster (84). L'inglese è a dir poco sorprendente e si rivela superiore in molte situazioni al gettonatissimo Alisson (86) in versione nera! L'estremo difensore inglese si compra per 16.000 crediti ed è più di una scommessa: da comprare senza esitazione! Il terzetto difensivo è tutto da scoprire e oltre al sopracitato Alex Sandro (88) ci sono il francese Lala (86) e lo spagnolo Grimaldo (84). Tre laterali velocissimi, dotati tecnicamente e capaci di creare quella superiorità numerica a centrocampo tanto apprezzata dagli allenatori di FUT.



Il brasiliano della Juventus viaggia su cifre importanti (quasi 300.000 crediti), così come la rivelazione francese dello Strasburgo (oltre 150.000 crediti). Lo spagnolo del Benfica viene via per poco (18.000 crediti) ma non è altrettanto efficace: Lala dei tre è quello che ci è piaciuto di più. Per i fan di Alex Sandro è meglio ripiegare sulla carta oro che si acquista per meno di 100.000 crediti.

In cabina di regia il ritrovato Pogba (89) e lo spagnolo Parejo (87) dettano i tempi per gli inserimenti degli esterni Townsend (82) e Ribéry (86). Il talentuoso Paul è uno dei centrocampisti più forti e completi nel panorama di FUT: 700.000 crediti sono una cifra notevole ma il francese li vale tutti. Lo spagnolo del Valencia ha una visione di gioco e un'accuratezza nel passare il pallone degna dei migliori interpreti del ruolo: con un po' di velocità in più sarebbe consigliatissimo, così no (costa oltre 40.000 crediti). Townsend e Ribéry non convincono più di tanto in queste versioni: l'inglese ha dalla sua un prezzo più economico (solo 13.000 crediti) mentre l'ex stella del calcio transalpino ha ormai imboccato da qualche anno il viale del tramonto e resta sempre molto costoso (35.000 crediti).



In attacco il duo tedesco Götze (84) e Havertz (84) dà spettacolo e si completa alla perfezione con il fenomeno del Tottenham Heung Min Son (86). La stella degli Hotspur è la scelta più scontata per chi ha a disposizione grandi capitali (oltre 450.000 crediti), mentre l'eroe tedesco del mondiale brasiliano sembra aver ritrovato – finalmente – la strada smarrita nel "suo" Borussia Dortmund e anche in FUT (20.000 crediti). Il giovane trequartista mancino del Bayer Leverkusen è una piccola bestia capace di fare la differenza con una quotazione relativamente bassa (circa 20.000 crediti).



Oltre alla promessa italiana Meret (81), in panca e in tribuna i nomi "caldi" sono quelli del bomber del West Bromwich Albion Dwight Gayle (81), del nigeriano del Club Bruges Emmanuel Dennis (79) e del francese del Rennes Benjamin Bourigeaud (81).