FIFA 19 Ultimate Team: i consigli per passare un Natale a tre stelle

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 14 – Per festeggiare il Natale EA ha preparato una Squadra della Settimana da sogno. Messi (96) più Griezmann (91) più Gabriel Jesus (86) per un tridente tutta fantasia e gol! Per i tre attaccanti bisogna accendere un mutuo oppure chiedere aiutino a Babbo Natale! Nel caso abbiate già spedito la letterina a Rovaniemi in Lapponia non vi resta che sperare nella generosa mancia dei nonni per racimolare 3 milioni di crediti...



Il modulo è l'ormai abituale 3-4-2-1 (terza settimana di fila) e il capitano è sua maestà Lionel Messi: per completare la Squadra della Settimana natalizia servono tra i 4/5 milioni di crediti. Se Babbo Natale non risponde cominciate a sperare nella Befana! In porta c'è Sommer (86), estremo difensore del Borussia Mönchengladbach. Per il portiere svizzero servono 30.000 crediti, una cifra impegnativa considerando che Alisson (85) in versione base costa meno di 10.000 crediti. Sommer è un discreto portiere, consigliato per chi vuole puntare su una difesa tutta Bundesliga accoppiato con il connazionale Akanji (82) in versione natalizia.



Il terzetto olandese-tedesco Tete (82)/Blind (84)/Kimmich (86) è una novità assoluta nelle difese di FUT. I primi due sono interessanti come rapporto qualità prezzo, il terzo decisamente meno. L'esterno del Lione Tete è un buon fluidificante e si compra per circa 14.000 crediti. Il centrale del Manchester United si dimostra abilissimo nel far ripartire l'azione da dietro: 21.000 crediti non sono pochi ma si possono spendere un giocatore di qualità. Kimmich del Bayer Monaco invece costa tanto (oltre 100.000 crediti) e lascia un po' a desiderare come difensore/esterno (non eccelle in nulla).