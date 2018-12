Primo video di gioco per Monster Energy Supercross 2

Finalmente possiamo posare gli occhi sul primo filmato che ritrae scene di gioco di Monster Energy Supercross 2, il videogioco ufficiale del campionato di Supercross realizzato dallo studio di sviluppo italiano Milestone. Atteso per l'8 febbraio 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, lo sportivo avrà dalla sua una colonna sonora composta da alcuni dei migliori gruppi punk esistenti, tra cui spiccano i NOFX, iGood Riddance e i Sick of It All. Buona visione!