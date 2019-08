MONDO FUT 16 agosto 2019 10:36 FIFA 19 Ultimate Team: Inghilterra avanti tutta Mentre scopriamo la squadra scelta da Electronic Arts per la Ligue 1 e Premier League, sono in arrivo nuove leggende Reds su FIFA 20

Rullo di tamburi: Electronic Arts ha pubblicato la Squadra della Settimana numero 42 della stagione per la popolare modalità Ultimate Team di FIFA 19. Con l'inizio della Ligue 1 e della Premier League le sorprese non sono mancate. Per il dream team settimanale i prezzi si annunciano popolari: meno di 600.000 crediti per mettere le mani sul capitano Sterling e compagnia bella.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAIl tricolore francese torna a sventolare sullo squadrone di EA: il prescelto è Stéphane Ruffier (87), estremo difensore del Saint-Étienne che con le sue parate ha fermato i sogni di gloria del Digione. Terza carta in FUT per un buon portiere, nulla di più: la sua quotazione si aggira sui 30.000 crediti.



Sulla difesa a tre proposta da EA soprassediamo: Dante (86), Dunk (81) e l'immortale Schweinsteiger (83) formano un terzetto di grande esperienza. Sono lenti, dannatamente lenti e in FUT questo non è mai una buona cosa. Dei tre il meno peggio come centrale è il brasiliano ex Bayern Monaco (ex compagno di squadra del sopracitato Schweinsteiger), mentre se si cerca un possibile schermo davanti alla difesa l'ex nazionale tedesco potrebbe fare comodo. Sull'inglese Dunk che milita nella Premier League tra le fila del Brighton & Hove Albion è meglio soprassedere. Per gli autolesionisti il terzetto viene via per la bellezza di 60.000 crediti: decisamente troppi!

La mediana è decisamente più interessante con interpreti di ben altro calibro. La coppia Marquinhos (89) e Lucas Tousart (82) è di buon livello e garantisce protezione alla difesa e buone geometrie in fase di costruzione di gioco. Il brasiliano del PSG nell'inedito ruolo di centrocampista centrale è una soluzione molto interessante (circa 40.000 crediti), mentre il francese del Lione offre solidità e grande fisicità in mezzo al campo a un buon prezzo (meno di 25.000 crediti). Marquinhos, inoltre, è molto duttile e può ricoprire tutti i ruoli in difesa. Sulle corsie laterali troviamo il talentuoso portoghese del Benfica Pizzi (87) e il fenomeno inglese Marcus Rashford (88): il primo piace per le doti di palleggiatore, il secondo ha incantato letteralmente nella prima uscita stagionale del Manchester United contro il Chelsea di Frank Lampard. Dei due è consigliatissimo il bomber di Solskjær, devastante in campo aperto e letale sotto porta. Per 50.000 crediti è un buon affare. Il portoghese costa invece solo 30.000 crediti.



Il tridente in attacco poggia sulla velocità da F1 di Raheem Sterling (93), sulle doti di realizzatore dell'highlander Jermain Defoe (81) e sulla fisicità del francese André-Pierre Gignac (85). Tre attaccanti completamente diversi tra loro ma che sembrano funzionare nell'attacco proposto da EA. L'esterno di Guardiola può contare su un "99" in velocità e costa 120.000 crediti. L'inglese dei Rangers è apprezzabile come cecchino (costa meno di 20.000 crediti), mentre il francese dei messicani Tigres è la classica bestia da FUT da comprare a occhi chiusi (solo 22.000 crediti).



In panchina e in tribuna le occasioni non mancano: da prendere l'attaccante austriaco Christoph Monschein (76), il centrocampista colombiano Didier Delgado (78) e il nigeriano Victor Osimhen (76).