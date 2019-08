MONDO FUT 9 agosto 2019 09:44 FIFA 19 Ultimate Team: non c’è solo de Ligt Continua la rassegna delle squadre più forti di ogni campionato europeo, con una sorpresona alla finale mondiale del titolo EA Sports

Il calcio olandese ha ritrovato vigore con la sorprendente stagione dei lancieri di Amsterdam guidati dal saggio Erik ten Hag. A impressionare non sono stati i "soliti" Matthijs de Ligt (95) e Frankie de Jong (95) ma alcune leggende come Robin van Persie (94).



Il capitano "orange" è il marocchino Hakim Ziyech (96) dell’Ajax: per completare lo squadrone servono meno di 1 milione di crediti. Scopritelo nel nuovo episodio della nostra rubrica Mondo FUT, dedicata alla modalità Ultimate Team di FIFA 19.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE EREDIVISIEIl portiere del Camerun André Onana (88) si è conquistato il posto da titolare nell’undici firmato da EA con una serie di buone prestazioni nell’Ajax. Non è un fenomeno tra i pali ma con i piedi il ragazzo ci sa fare: per chi ama il calcio totale all’olandese, Onana viene via per 30.000 crediti.



La difesa a quattro è costruita su fondamenta solide, ossia sulle due corazzate Ajax e PSV. In mezzo la coppia De Ligt (95) e Blind (92), sulle fasce Angeliño (88) e Denzel Dumfries (90). Quest’ultimo è uno dei laterali più forti presenti in FUT, una bestia immarcabile da comprare senza esitazione: 100.000 crediti per un fenomeno assoluto! Per quanto riguarda l’altro giocatore del PSV (passato alla corte di Guardiola e dei Citizens), Angeliño è un discreto terzino (circa 30.000 crediti). Il nuovo acquisto della Juventus de Ligt si conferma "favoloso" nella carta blu stagionale. Difensore totale, forte di testa e abile nella costruzione del gioco, si acquista per poco meno di 160.000 crediti. Per l’eterno Blind l’unico dubbio riguarda il ruolo: se si cerca un centrocampista da piazzare davanti alla difesa è perfetto, come centrale puro c’è di meglio sul mercato (circa 60.000 crediti).

La star assoluta in mezzo al campo è un certo Frankie de Jong (95), che si è accasato da poco alla corte di Messi nel Barcellona. Con un pizzico di fisicità in più il ragazzo sarebbe pressoché perfetto, ma anche così il buon de Jong è un ottimo centrocampista (circa 120.000 crediti). Se cercate creatività e fantasia i due mancini dell’Ajax Hakim Ziyech (96) e Dušan Tadic (95) ne hanno in quantità industriale. La coppia garantisce dribbling, assist e giocate spettacolari: per chi è alla ricerca del classico fantasista da piazzare dietro le punte o per chi predilige un gioco offensivo si tratta di due scelte interessanti. Per tutti gli altri meglio astenersi. Il marocchino costa sui 75.000 crediti, il serbo meno di 60.000 crediti. A completare il centrocampo c’è l’olandese Abdenasser El Khayati (87), un versatile tuttocampista che milita nell’ADO Den Haag. Non costa molto, circa 40.000 crediti e si fa apprezzare per l’ottima tecnica e i piedi vellutati.



In attacco risplende la luce dell’highlander Robin van Persie (94) e del roccioso Luuk de Jong (91). Il primo nel Feyenoord sta vivendo una seconda giovinezza, il secondo nel PSV si è confermato un bomber di razza. Per chi ama il calcio, van Persie è da comprare e basta (100.000 crediti). Per chi è alla ricerca di un ariete, de Jong può essere una soluzione interessante e controcorrente (solo 50.000 crediti).