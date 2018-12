7 dicembre 2018 10:42 FIFA 19 Ultimate Team: che squadra con Chiello! I consigli per FUT e le ultime notizie sul gioco: difesa impenetrabile con il terzetto composto Chiellini, Piqué, Carvajal

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 12 – In attesa del primo derby d'Italia di CR7 EA pubblica la Squadra della Settimana numero 12. Le sorprese – come sempre – non mancano così come i campioni da acquistare. Il leader e capitano del team è un certo Giorgio Chiellini (90), uno dei difensori più forti di FUT. Per completare il “dream team” (modulo 3-4-2-1) servono circa 1.800.000/2.000.000 crediti (Xbox One/PS4/PC).



In porta Fährmann (85) del Schalke 04 guida la difesa d'acciaio proposta da EA. L'estremo difensore tedesco costa sui 30.000 crediti ed è uno dei portieri più forti e apprezzati della Bundesliga. Sua maestà Neuer (90) resta sempre il nostro preferito ma costa molto di più (il doppio nella versione base).



Per la difesa a tre si parte dal sopracitato Chiellini (90) accoppiato a un altro fuoriclasse del ruolo, quel Piqué (88) del Barcellona che ha fatto sognare i giocatori di FUT per anni con le sue poderose incornate sui corner. A completare il terzetto c'è un certo Carvajal (86), perno della difesa del Real Madrid nelle ultime annate vittoriose in Champions. Il centrale della Juve e della Nazionale è probabilmente il miglior marcatore puro in FUT: servono più o meno 300.000 crediti per acquistarlo. La nuova versione di Piqué non ci ha esaltato più di tanto: per 70.000 crediti si trovano difensori più veloci e altrettanto forti. Il terzino tuttofare del Real Madrid è decisamente più interessante rispetto all'acerrimo nemico catalano, soprattutto per quanto riguarda la velocità e la versatilità. Non costa poco ma è solidissimo.

Per la mediana a quattro EA propone un interessante mix di qualità e quantità. I muscoli del milanista Bakayoko (83) accoppiati al talento cristallino dell'argentino Valeri (85) dei Portland Timbers. Il francese ex Chelsea è stato il centrocampista più gettonato della passata stagione per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo: il migliore dopo il connazionale Kanté (89) nel ruolo di schermo davanti alla difesa. Con la “cura Gattuso” Bakayoko ha migliorato anche le sue percentuali di passaggio e vede la porta come mai prima d'ora: 28.000 crediti sono un buon compromesso per chi vuole francobollare la difesa. L'argentino Valeri sembra una versione economica (circa 30.000 crediti) del fenomenale e costosissimo DeBruyne (91). Sulle fasce troviamo gli interessanti Sulejmani (84) e Gnabry (84), due esterni poco “celebrati” ma bravi a saltare l'uomo e a creare la superiorità numerica in attacco. Il serbo dello Young Boys piace per la versatilità e le ottime doti tecniche e, sopratutto, per il prezzo economico (circa 20.000 crediti). Il giovane tedesco del Bayern Monaco impressiona per la velocità e la capacità di segnare: è un po' caruccio, come tutti i giocatori della squadra bavarese.



Per l'attacco EA ha proposto la soluzione “due mezze punte e un bomber”. Come terminale offensivo è stato scelto l'ex rimpianto milanista Aubameyang (88) che dopo aver deliziato i giallo-neri del Dortmund sta incantando a suon di gol i rinnovati gunners di Unai Emery. Con 600.000 crediti si acquista un terminator letale in contropiede. Un po' meno costoso è il centravanti rivelazione della scorsa Bundesliga Werner (87). Prezzo da top player assoluto (400.000 crediti) e una velocità strabiliante. Più economico – fino a un certo punto – è lo spagnolo Iago Aspas (87) che costa “solo” 190.000 crediti. Con un fisico più attrezzato sarebbe pressoché inarrestabile.



In panca e in tribuna i nomi da seguire sono quelli del croato Vida (83), il francese Martin (81) e i tedeschi Terodde (81) e Torunarigha (78): i prezzi sono decisamente “popolari”.