FIFA 19 Ultimate Team: a tutta velocità con Martínez!

Dopo l'ennesima carta dedicata all'interista Samir Handanovic (89) EA cambia completamente rotta: in porta c'è Lie Zhang (76), estremo difensore del Beijing Renhe che milita nella super lega cinese. Si tratta del miglior portiere del campionato e, pur avendo discrete statistiche e la giusta altezza (circa 1,90 m), non vale la sua quotazione attuale, più o meno 10.000 crediti.



Se Lie Zhang non entusiasma particolarmente, la difesa a tre piace eccome. Il panamense Michael Murillo (78) e l'argentino Leonardo Jara (80) sono due ottimi centrali difensivi, capaci di fare la differenza in FUT con uno straordinario rapporto qualità/prezzo. Meno interessante l'ucraino Mykola Matvienko (77) che offre solidità e poco altro. Dei tre il più costoso è l'argentino del D.C. United che sfiora i 25.000 crediti. Gli altri due vengono via per meno di 11.000 crediti.



Lo spagnolo dei New England Revolution Carles Gil (81) è un fine palleggiatore capace di passare la sfera di cuoio in modo spettacolare e di muoversi sul campo come un vero playmaker. Pur non costando molto (circa 24.000 crediti) lo spagnolo non sembra avere il cosiddetto “physique du rôle” per fare la differenza in FUT. Molto più interessante è il laterale destro Viktor Tsygankov (86), un diamante grezzo tutto da scoprire. Il giocatore ucraino ha velocità, dribbling e tiro e nella nuova carta nera la sua quotazione non è impossibile: solo 45.000 crediti. Il cileno Diego Rubio (76) non esalta più di tanto se non per i colpi di testa (costa solo 11.000 crediti), mentre lo svedese Sebastian Larsson (78) non offre nulla di speciale.



In attacco a innescare la coppia Martínez (84)/Edgar (76) c'è Renato Augusto (84), un trequartista piuttosto forte che gioca nella super lega cinese. Non è velocissimo ma il brasiliano ha fisico e una buona propensione a sfornare assist. È un po' caruccio, circa 33.000 crediti. Per chi invece è alla ricerca di un contropiedista devastante, il venezuelano Martínez degli Atlanta United è consigliatissimo. Oltre a essere letale in campo aperto, il giocatore si rivela glaciale come un killer in area di rigore. Per 35.000 crediti è un buon affare. Per quanto riguarda il brasiliano Edgar non c'è molto da aggiungere: è un discreto attaccante e costa sui 10.000 crediti.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono il centrale svedese Noah Sonko Sundberg (75) e l'attaccante della Corea del Sud Chu Young Park (76).