Fake news, maestri Zen e abili ninja: tre sorprese per divertirsi su mobile

ALT-FREQUENCIESUn gioco decisamente inusuale, in cui passerete il tempo a interagire con una radio - di quelle un po' anacronistiche e analogiche, con il "rotore" per scegliere la frequenza. Passando da una stazione all'altra, scoprirete che non ci sono solo talk show, canzoni dell'estate e DJ spiritosi. Tra i MHz delle frequenze si annidano delle radio pirata che cercano di risvegliare la popolazione, schiacciata da un sistema politico che finge di indire elezioni e mente ai cittadini.



L'avventura di Alt-Frequencies è divisa in giornate, in ognuna delle quali avete un obiettivo - per esempio, trovare la prima radio "pirata" e decrittare le sue trasmissioni per capire di cosa sta parlando. Poi dovrete sbugiardare un politico, trovare un "ribelle" che vi aiuti, e via dicendo. Per farlo, dovrete passare da una radio all'altra (sono una mezza dozzina) e seguire le trasmissioni, cercando di intuire quando c'è qualcosa di interessante. La vostra radio vi permette di "registrare" una frase detta alla radio e "rispedirla" a un'altra stazione. Così per esempio potrete registrare la frase "Come si trova una stazione pirata" e inviarla a un'altra stazione, quando il conduttore chiede se ci sono domande per il "complottista" di turno.



Il gioco è in inglese, ma con sottotitoli italiani tradotti abbastanza bene. c'è qualche piccolo errore di traduzione, ma il senso si capisce bene. È un gioco "riflessivo", in cui dovrete ascoltare le varie trasmissioni di ogni giornata più volte (per fortuna è possibile saltare le parti già sentiti e non interessanti) e combinare la frase registrata al momento giusto. Non stupisce che gli autori siano gli stessi di un'altra avventura molto originale, A normal Lost Phone, in cui il gioco "simula" un cellulare trovato per caso e i tentativi del giocatore di violarlo per carpirne i segreti.



Alt-Frequencies è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Neffos X1 Max.