GIOCHI PER IL MIO SMARTPHONE 13 maggio 2019 09:39 Fantasy e spionaggio: ecco due videogiochi perfetti da provare su mobile Dai cavalieri di Grimvalor alle spie di Kingsman - The Secret Service Game: i migliori giochi portatili della settimana

I plaftorm non funzionano sempre benissimo su mobile, purtroppo. L'interfaccia di controllo touch è meno funzionale rispetto al classico controller quando si tratta di doppio saltare con precisione millimetrica. Le strade quindi sono due: o si crea un runner, come ha fatto Nintendo con il suo apprezzabilissimo Super Mario Go, oppure ci si arrotola le maniche e si crea un platform che funziona bene anche con comandi touch, come nel caso di Kingsman - The Secret Service Game.

KINGSMAN - THE SECRET SERVICE GAMEUn paio di decine di anni fa c'era una regola non scritta nel mondo dei videogame: se un videogioco era tratto da un film, era una ciofeca. Per fortuna, le cose son cambiate e oggi i videogiochi ispirati ai film sono generalmente di buon se non ottimo livello. Kingsman - The Secret Service per mobile conferma che quella regola antica non funziona più, visto che è un ottimo platform! Il protagonista è l'eroe di Kingsman, quell'Eggsy che nel film è interpretato da Taron Egerton. Il gioco riparte proprio nel momento in cui il quartier generale dei Kingsman è stato distrutto, e Eggsy deve cavarsela praticamente da solo, con solo un piccolo aiuto remoto da Merlino.



Kingsman su mobile è un platform che ricorda più giochi come Shadow Complex su console: il nostro eroe deve superare una serie di stanze piene di nemici e ostacoli, facendosi strada a colpi di pugnalate ben piazzate, colpi di pistola e persino di fucile-ombrello. Tuttavia non si spara in "tempo reale": quando Eggsy viene notato da una guardia nemica, scatta un timer. I pochi secondi prima del suo scadere indicano la quantità di tempo che avete per reagire - sparando o sferrando attacchi corpo a corpo o, più avanti nel gioco, lanciando granate. Eggsy sa anche saltare, e questo è una delle feature più apprezzabili del gioco: quando vorrete saltare, basta creare la traiettoria con il dito e il gioco è fatto. Merito della super scarpe dei servizi segreti di Sua Maestà, e soprattutto dimostrazione che con un po' di fantasia si può creare un'interfaccia funzionale anche su mobile.



Alcune sezioni del gioco, lo segnaliamo esplicitamente, sono parecchio impegnative. Già al terzo livello ci siamo trovati a dover ripetere diverse volte il medesimo percorso fatto di raggi laser mobili, torrette automatiche e gruppi di nemici particolarmente coriacei. Esistono per fortuna dei "save point" distribuiti abbastanza equamente, ma se venite uccisi o affettati dai laser più di cinque volte per save point dovrete rifarvi tutto il livello. Kingsman è un ottimo platform "da combattimento", che vi impegnerà per almeno un paio di pomeriggi, e con un ottimo "feeling" a livello di controlli. Unica controindicazione: impossibile giocarci in piedi sul metrò. Avrete bisogno di dedicargli tutta la vostra attenzione, ed entrambe le mani – ma non vi pentirete.



Kingsman - The Secret Service è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Neffos Max.