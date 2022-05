F1 22: alla scoperta del circuito di Miami grazie al videogioco

Tra una tribuna dell’ Hard Rock Stadium , un cavalcavia e un porticciolo finto costruito nella zona lounge dell’impianto, il Gran Premio di Miami promette tante emozioni, visto che il circuito prevede tre zone DRS , due staccate impegnative e curve a fil di muretto, in un mix di elementi che ricorda Baku, Melbourne e Jeddah. Lo abbiamo percorso grazie a una versione in anteprima di F1 22 di Codemasters , il nuovo capitolo del gioco ufficiale del mondiale di Formula 1 in arrivo il 1° luglio su PC e console.

Grazie alla nuova modalità fotografica inserita nel gioco, ecco il racconto per immagini del nuovo circuito statunitense. Il lavoro di Codemasters è stato ambizioso e interessante, anche perché di fatto, la versione virtuale del tracciato è stata realizzata parallalemente allo sviluppo del progetto reale, visto che, essendo un circuito cittadino non permanente, è stato allestito in maniera completa proprio per il prossimo weekend di gara. Il risultato, comunque, è notevole, e almeno a giudicare dalla nostra prova, ci aspetta un Gran Premio emozionante.