Gran Turismo 7: giro turistico in Italia al volante delle auto del gioco

Gran Turismo 7 celebra i 25 anni della storia della serie con un capitolo che è un vero e proprio museo virtuale dell’automotive.

Un museo vivo, che non cristallizza l’amore per i motori sotto una teca di vetro, ma che al contrario invita i giocatori a curiosare tra le tante attività disponibili, dallo sfrecciare a tutta velocità in pista fino all’immortalare la bellezza delle tante vetture disponibili in scatti immortali.