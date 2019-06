GIOCHI PER IL VOSTRO SMARTPHONE 26 giugno 2019 11:39 DOTA Underlords, la nuova "mania" per gli amanti dei videogiochi Gli scacchi possono battere Fortnite? Sì, secondo gli autori di questo nuovo strategico che sta spopolando in tutto il mondo

Il successo di Fortnite è planetario: un videogame che si scarica e si gioca senza spendere un centesimo, che guadagna oltre 500 milioni di euro al mese grazie ai giocatori che comprano abbellimenti grafici come danze della vittoria, cappellini e magliette colorate. Oltre 12 milioni di giocatori su praticamente ogni console e piattaforma, mancano solo i videocitofoni!



Fortnite ha diversi concorrenti che bramano il suo trono di controller: non solo giochi molto simili, altri sparatutto colorati e gratuiti come Apex Legends, ma anche un gioco di scacchi – avete letto bene, il campione dei videogiochi online potrebbe dover fare i conti presto con una scacchiera.

Si chiama DOTA Underlords, ed è un gioco di strategia: a ogni partita, i giocatori investono i magri risparmi (si parte con una sola moneta) per comprare degli eroi. Sono gli stessi di un altro gioco di strategia, ben più complicato, che si chiama appunto DOTA e ha spopolato tra i giocatori PC, soprattutto in Estremo Oriente. Questi eroi fantasy hanno caratteristiche molto diverse: c’è chi picchia duro in corpo a corpo con mazzate da fabbro, chi lancia incantesimi, chi colpisce da lontano con dardi e frecce.



Il trucco per vincere è capire quando gli eroi si aiutano a vicenda: dopo due o tre turni di gioco, potrete piazzare anche quattro o cinque eroi, e appena ne spostate uno verso la scacchiera appaiono delle strisce colorate che indicano l’intesa e la cooperazione tra eroi. Non solo: invece di comprare tanti eroi (che poi non servono, perché il numero di pezzi sulla scacchiera è limitato), potete farli salire di livello comprando esperienza, oppure acquistare eroi simili e unirli per farli diventare più forti.

Quando la battaglia sulla scacchiera iniziata, voi non farete... niente. Esatto: il gioco si chiama "Auto chess" proprio perché il giocatore progetta la strategia, sceglie eroi e li dispone sulla scacchiera, ma poi il combattimento è automatico. Dura una manciata di secondi, e poi si decreta il vincitore. Chi soccombe perde dei punti di vita, chi vince guadagna esperienza e ranking.



Non pensiate che sia un gioco "semplice": ogni partita è diversa dall’altra, e riuscire a comprendere come funziona ogni eroe (sono moltissimi) e soprattutto come interagiscono tra loro è una sfida pazzesca. Si vince con la giusta strategia, non con semplice fortuna!