21 marzo 2019 09:53 Devil May Cry 5: consigli per lottare con stile e ottenere il punteggio migliore Il titolo di Capcom valuta di continuo lo stile di combattimento premiandovi con un voto da D a SSS. Ecco come farsi valere!

Per la maggior parte dei giochi, portare a termine un livello è più che sufficiente. In Devil May Cry invece, una volta diventati pratici delle meccaniche, non resta che puntare al glorioso grado S.



Perché questo è il senso del gioco: non importa quanti nemici sarete in grado di abbattere, se non lo fate con stile. Ecco allora alcuni consigli utili per mantenere alto il vostro grado nelle missioni.

Evitate i colpi nemici

Può sembrare ovvio, ma è importante prendere nota che il vostro grado diminuirà bruscamente ogni volta che verrete colpiti da un attacco. È di vitale importanza dunque imparare a evitare gli assalti avversari.



Devil May Cry 5 è un caso un po’ particolare perché, come già detto nella nostra lista di consigli utili, ha nel salto il suo principale strumento elusivo e non nella schivata. Nelle fasi iniziali del balzo godrete di una piccola finestra di invulnerabilità, quindi cercate di imparare il tempismo corretto.



Acquistate le abilità di movimento avanzato prima possibile

"Enemy Step" (per Nero e Dante) è l’avanzamento più utile per aiutarvi a mantenere alto il vostro grado in missione, perché vi dà accesso a una manovra avanzata: il jump cancel. Si tratta della possibilità di interrompere l’animazione di un attacco con un input di salto. In pratica, questa tecnica vi permette di restare in aria per un tempo assai più lungo, interrompendo le combo aeree subito prima del colpo finale - che normalmente lancerebbe via il nemico.

Provocazioni!

Le provocazioni sono un ottimo modo di aumentare il vostro grado senza dover infliggere danni extra. Cercate di iniziare e finire le vostre combo con una provocazione, oppure provate a inserirne qualcuna mentre siete in aria. Tenete d’occhio l’indicatore dello stile mentre ne eseguite una: potrete interromperne l’animazione con un salto non appena vedrete che il valore sale, senza aspettarne la fine.



Nero - Utilizzate i vostri Devil Breakers

Quando utilizzate Nero, la chiave per raggiungere il grado SSS molte volte si nasconde nei vostri Devil Breakers: cercate sempre un modo di incorporarli nelle combo. Con Overture, puntate a brevi combinazioni di due o tre colpi per volta; con Gerbera, il miglior modo di prolungare le vostre combo aeree è far rimbalzare indietro i vostri avversari; con Punchline, ricordatevi che l’effetto durerà più a lungo quando il valore di stile sarà più elevato. Siate creativi!



Nero - Sfruttate l’abilità Exceed

L’abilità in questione vi permette di caricare istantaneamente la Red Queen premendo il tasto apposito quando il vostro fendente va a segno. Fate pratica sul tempismo necessario e cercate di mantenere la carica sempre attiva, se possibile. Gli attacchi caricati in questo modo infliggono più danno, fanno guadagnare più stile, e aggiungono proprietà extra ad altri colpi come Calibur, Streak, High Roller e Split.

Dante - Scegliete il giusto stile per ogni scontro

In generale, Swordmaster è il vostro stile di riferimento se volete aumentare il vostro grado di stile, grazie al suo arsenale di colpi molto vasto. Ricordatevi però che Royal Guard vi darà una grossa quantità di punti stile se sarete in grado di eseguire delle parate perfette, seguite poi da un "Release" per rimandare al mittente tutti i danni immagazzinati.



Trickster è ottimo per quanto riguarda la mobilità, ma non vi aiuterà molto a salire di grado. Utilizzatelo piuttosto per colmare le distanze in fretta tra voi e i vostri avversari con tecniche come “Air Trick”, per poi passare a Swordmaster per mantenere uno stile di gioco aggressivo.



Dante - Variate le armi in uso

Dante è una sorta di coltellino svizzero in termini di arsenale a disposizione. Cercate di cambiare arma ogni volta che vedete il vostro valore di stile scendere - oppure quando notate che non sale più così in fretta.