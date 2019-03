14 marzo 2019 10:54 Devil May Cry 5, guida per novelli cacciatori di demoni Sbarazzarsi di orde di demoni non è mai stato così divertente... a patto di sapere come fare. Ecco qualche dritta!

Ci sono molte cose da imparare in Devil May Cry 5, e se questa è la vostra prima esperienza con la saga Capcom potreste aver bisogno di un piccolo aiuto per riuscire a partire col piede giusto.



Abbiamo raccolto quindi alcuni consigli generali che vi saranno utili per cominciare a muovervi all’interno del gioco!

Esplorate ogni angolo della mappa

Certo, il combattimento è il cuore di Devil May Cry, ma dovreste anche usare un po’ di tempo per esplorare! Guardate dietro di voi dopo essere saltati giù da una sporgenza, o magari sopra di voi, quando vi trovate in un vicolo stretto, per avere la possibilità di svelare tesori in grado di aiutarvi enormemente – come gemme rosse, gemme dorate o frammenti di gemme blu.



Se vi perdete...

Se vi perdete mentre state esplorando un livello, ricordatevi che potete tenere premuta la levetta analogica sinistra per fare apparire sullo schermo l’indicatore che mostra la giusta direzione.

Per prima cosa, acquistate delle abilità

All’inizio della missione 2 avrete accesso al menu di personalizzazione. Se vi sembra che le vostre possibilità in combattimento siano limitate, potrebbe essere a causa della quantità ristretta di abilità in vostro possesso. Sbloccatene altre appena possibile!



In difficoltà? Restate in aria!

Rimanere un po' in aria può esservi d'aiuto sia per l’attacco che per la difesa. Alcuni tipi di nemici saranno impossibilitati a seguirvi, quindi lanciare in aria un singolo avversario può esservi d’aiuto per indirizzare i vostri sforzi mentre evitate attacchi da terra. Questo è anche un ottimo modo per isolare il pericolo principale in uno scontro affollato. Scegliete abilità come Roulette Spin ed Enemy Step per aiutarvi!

Schivate saltando

Evitare di essere colpiti è uno dei modi migliori per aumentare il proprio punteggio e, di conseguenza, il numero di gemme rosse. Potete sempre schivare, premendo il tasto del salto e inclinando la levetta analogia sinistra mentre avete la visuale bloccata su di un nemico, ma ricordatevi che anche il salto vi garantisce qualche istante di invulnerabilità.



Giocate più volte le missioni

Ricordatevi: potete ripetere le missioni per ottenere qualche gemma rossa extra, o per scovare segreti che forse vi siete persi al primo passaggio.



Mai premere tasti a caso!

Prendere a pugni il controller non vi porterà da nessuna parte. Il tempismo è cruciale per molte combo e, se non imparerete a sfruttare le risorse in maniera efficace, vi ritroverete preda degli assalti nemici. Gli avversari mostrano piuttosto chiaramente quando stanno per attaccare, per cui prestate attenzione durante gli scontri: dovete essere consapevoli di quello che succede intorno a voi.



Esistono le parate perfette!

Se attaccate con il giusto tempismo potete deviare l’attacco nemico, dandovi modo di contrattaccare. Potete battere in questo modo anche gli attacchi più terribili, quindi esercitatevi per capire il giusto tempismo!