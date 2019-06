Dauntless, come ottenere le celle migliori per gli Slayer

Avanzando nel gioco, riceverete alcune Celle come ricompensa dal completamento di missioni, ma più frequentemente otterrete dei Nuclei: questi contenitori, una volta aperti, vi faranno ottenere un numero variabile di sfere a seconda del loro grado. Li riceverete principalmente come ricompense stagionali o come premio per aver raggiunto nuovi gradi di maestria.



In alternativa, è possibile acquistare direttamente Celle dal Mediatore (uno dei PNG presenti a Ramsgate). Ogni settimana avrà a disposizione tre diverse sfere in vendita, che potrete ottenere utilizzando del Platino o della Polvere Aetherica. Quest’ultima risorsa si ricava riciclando le Celle in vostro possesso e ha un limite massimo di 200 unità.



Il modo migliore per ottenere una particolare Cella è attraverso la Fusione. Il Mediatore ha a disposizione tre slot per questo processo: inizialmente potrete utilizzarne solo uno, mentre gli altri si sbloccheranno utilizzando il Platino. Il concetto è semplice: scegliete due Celle in vostro possesso (oppure una sola al massimo grado, assieme a dell’oro), aspettate un certo numero di ore e otterrete una nuova Cella. Attenzione però, perché ci sono delle regole ben precise che potrete sfruttare a vostro vantaggio:



- Fondendo due Celle di qualsiasi famiglia otterrete una Cella casuale di rarità superiore;

- Fondendo due Celle della stessa famiglia otterrete una Cella di rarità superiore, appartenente alla medesima categoria;

- Fondendo due Celle della stessa abilità otterrete una Cella di rarità superiore e della stessa abilità.



Facendo due rapidi calcoli, per ottenere due celle epiche (viola) di una data abilità - ovvero quante ne bastano per raggiungere il bonus di +6 - occorrono quattro celle rare (blu) della stessa abilità, oppure otto celle non comuni (verdi).



Cercate quindi di non essere troppo frettolosi nel riciclare le Celle di rango più basso che avete in gran numero, perché potrebbero tornarvi utili in futuro! Individuate le abilità che vi interessano e puntate a forgiare la coppia di Celle Epiche: una volta fatto questo potrete considerare le sfere di rango più basso come avanzi, all’occorrenza.