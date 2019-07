GIOCHI PER IL VOSTRO SMARTPHONE 9 luglio 2019 09:52 Da Bubbles Cat a Chessfinity e SprintRPG: videogiochi sotto l’ombrellone Tre videogiochi per dispositivi iOS e Android da provare tra un bagno e l’altro

L'estate entra nel vivo, ma la rubrica Giochi per il vostro smartphone non si ferma mica! Questa settimana ci dedichiamo a tre giochi veloci e immediati, da giocare con un dito solo mentre nell’altro tenete un Mojito o una lattina di aranciata e vi godete - ve lo auguriamo di cuore - un po’ di vacanze.



Naturalmente, vanno benissimo anche se siete ancora immersi nel tran tran quotidiano, per ingannare l’attesa nel tragitto verso il lavoro o in coda alle poste.

Bubbles the CatUn gatto e le sue preziose, preziosissime bolle. Siamo abituati a platform in cui si doppio-salta (ovvero, è possibile saltare una seconda volta dopo il primo balzo), tipo Super Mario e soci. In Bubbles the Cat, si sesta-salta! Il gattino protagonista del gioco deve superare oltre cento livelli pieni di diaboliche insidie e nemici mortali, ma ha un asso nella manica: può lanciare delle bolle che di fatto gli permettono di compiere un nuovo balzo.



All’inizio, sono "solo" sei bolle normali, ma presto trova degli "upgrade" che gli permettono di lanciare bolle esplosive, in grado di abbattere certi muri, oppure bolle che creano un muro temporaneo contro cui rimbalzare, e via dicendo. I livelli sono veloci ma impegnativi, e il nuovo sistema di salto viene sfruttato a fondo per creare situazioni in cui dovrete usare tutte le bolle a vostra disposizione per arrivare all’uscita del livello.



Bubbles the Cat è un platform a misura mobile: il gattino si muove da solo, a destra e a sinistra, cambiando direzione quando trova un ostacolo. Voi potrete solo comandare i suoi salti, coordinandoli con precisione felina per riuscire ad arrivare là dove nessun gatto è arrivato prima. Costa circa 5 euro, ma poi non ha acquisti in-app.



Bubbles the Cat è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPad.

SprintRPGMolti videogame promettono segrete oscure da esplorare, piene di tesori e di mostri da sconfiggere, ma SprintRPG lo fa a modo tutto suo: si corre, corre come dei pazzi, perché la lotta è essenzialmente contro il tempo.



La visuale è in prima persona e ci si muove di "blocchi" di un quadrato, ruotando solo a 90 gradi, proprio come nei giochi di ruolo di inizio anni '90 – Dungeon Master, Eye of the Beholder e soci – ma cambia completamente il "passo" del gioco.



Ogni dungeon dura una manciata di secondi, quindi perfettamente a misura mobile, per partite veloci e immediate - e si gioca anche con una sola mano. I dungeon sono a senso unico, e bisogna soprattutto muoversi veloci: c’è il pipistrello? Un colpo e via. C’è quello con tre occhi? Due colpi sennò non muore. Trovate un forziere? Colpitelo e prendete il tesoro, perché se proseguite non si torna indietro.



A condire il tutto, una grafica in bianco e nero deliziosamente retrò. Si scarica gratuitamente, poi se vi piace potete investire poco più di tre euro per eliminare le pubblicità, un po’ invasive.



SprintRPG è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7.