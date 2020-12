Cyberpunk 2077: i migliori modi per far soldi tra le strade di Night City

In Cyberpunk 2077 vi serviranno soldi per fare acquisti nei negozi, comprare nuove auto, completare incarichi e anche per entrare in vari tornei. Se, nelle fasi iniziali dell'esplorazione di Night City , vi dovessero servire più eurodollari, provate a seguire questi consigli.

VENDETE LE CIANFRUSAGLIE! - All’inizio, cercate di raccogliere tutto quello che vi capita a tiro. C’è anche la possibilità che alcuni di questi oggetti vi possano fruttare anche 750 Eddie! Ogni spicciolo conta, inizialmente. Ricordatevi che le cianfrusaglie che troverete in giro non “appartengono” a nessuno, quindi non si tratta di un furto. La maggior parte dei consumabili e delle cianfrusaglie non ha peso, quindi non ci sono penalità per l’accumulo compulsivo di questi oggetti!

Non acquistate subito il talento che permette di disassemblare automaticamente le cianfrusaglie! Distruggerebbe oggetti che possono valere dei bei soldi, togliendovi delle risorse utili quando ne avete bisogno. Potete vendere tutte le vostre cianfrusaglie in blocco con la pressione di un tasto, presso qualsiasi negoziante. Se non avete intenzione di specializzarvi sulla costruzione di equipaggiamenti, vi conviene vendere le armi in eccesso anziché disassemblarle.

OCCUPATEVI DEI CRIMINALI - Completate gli incarichi forniti dalla polizia di Night City, mentre siete in giro. Non solo verrete pagati per aver tenuto a bada i criminali e guadagnerete qualche punto esperienza, ma potreste anche trovare oggetti utili. Questi crimini sono di solito divisi in più parti, quindi assicuratevi di andare fino in fondo al lavoro per ottenere tutta la ricompensa.

RUBATE AI RICCHI - Utilizzate spesso gli hacking rapidi e arrivate almeno a 5 di intelligenza. A quel punto sbloccate il talento per ottenere più denaro (il 50%, per la precisione) violando gli access point, all’interno del ramo Protocollo di violazione – questi dispositivi si trovano frequentemente nei territori ostili sotto forma di pannelli di controllo, portatili e altro ancora. C’è un ulteriore livello del talento in questione, che ne raddoppia l’effetto.

Hackerando con successo due sequenze di codici, con il primo livello di Datamine Avanzato, dovreste ottenere circa 600 Eddie. La ricompensa è casuale, ma nella maggior parte dei casi otterrete sia denaro che componenti.

EURODOLLARI INFINITI (ED ESPERIENZA NEL CRAFTING) - Se cercate un modo per fare soldi facili a Night City, prendete di mira le decine di distributori automatici sparsi in giro. Nello specifico, cercate quelle che vendono oggetti per 10 Eddie l’uno.

Una volta localizzate, comprate tutti gli oggetti da 10 eurodollari di cui la macchinetta dispone e raccoglieteli da terra. Aprite l’inventario e smantellate tutti gli oggetti che avete appena acquistato, per ottenere materiali comuni e non comuni.

Attenzione: sbloccando il talento Meccanico otterrete più materiali smantellando gli oggetti. Se volete massimizzare i profitti, allora mettete le mani su questo potenziamento.



A questo punto, andate al menu di creazione e costruite quanti più oggetti non comuni (verdi) potete utilizzando le risorse ottenute. Guadagnerete anche punti esperienza per ogni arma costruita in questo modo. Scegliete equipaggiamenti con un buon prezzo di vendita, a parità di materiali, quindi recatevi da un negoziante e vendete il tutto.

Vendendo il fucile Nekomata abbiamo avuto un ricavo di 78 eurodollari l’uno (con i materiali ottenuti disassemblando delle lattine di soda da dieci Eddie). Ripetete questo procedimento varie volte per ottenere una riserva di denaro abbastanza grande da permettervi di sbizzarrirvi con le varie attività di Night City!

