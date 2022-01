Call of Duty: Vanguard, gli otto loadout perfetti per vincere le battaglie multiplayer

Avete finito la campagna di Call of Duty: Vanguard ma non sapete ancora come affrontare le sfide delle modalità multigiocatore ? Non c’è problema: abbiamo costruito per voi otto loadout pensati per altrettanti diversi approcci . Provateli e scegliete quelli più adatto a voi, così da trovare lo stile perfetto e dominare in multiplayer, su qualsiasi piattaforma.

AVANGUARDIA - Il primo loadout preso in esame è quello dell’Avanguardia, così rinominato per la sua affinità con uno stile di gioco estremamente offensivo e votato all’attacco. Il tratto caratteristico di questa classe è l’elevata potenza di fuoco dettata dalla scelta di un fucile d’assalto come il classico STG44. In alternativa è possibile optare per il BAR, mentre il caro e vecchio revolver di grosso calibro Top Break si rivela un’arma secondaria in grado di mandare al tappeto i nemici con un paio di colpi ben assestati. La dotazione viene completata da granate a frammentazione e stordenti, utili per far sbarazzarsi degli avversari facilmente o limitarne i movimenti grazie agli effetti accecanti degli esplosivi tattici.

Andranno poi scelte serie di uccisioni come la Macchina da guerra, il Pironauta e i Cani da guerra, in pratica killstreak che vi aiuteranno a realizzare molteplici uccisioni tra le fila nemiche. Per quel che riguarda i potenziamenti da campo, l’utilizzo delle piastre corazzate è caldamente consigliato per avere una protezione aggiuntiva contro proiettili ed esplosioni. Con la specialità Sciacallo non sarete mai a corto di munizioni e grazie a Tracciante potrete seguire le impronte lasciate dai giocatori avversari, con Fortificazione invece gli esplosivi infliggeranno meno danni e avranno un impatto minore sulla rigenerazione della vostra salute.

KILLER SILENTE - Il Killer Silente è un loadout basato su armi silenziate e specialità che aiutano i giocatori ad agire indisturbati sul campo da battaglia, senza finire nel mirino della fazione avversaria. La scelta della tipologia di fucile da usare non è poi così importante, la cosa che conta davvero per questa classe è affidarsi a silenziatori e proiettili subsonici per non comparire sulla minimappa nemica e ridurre al massimo il rumore causato dall’arma. Dotatevi di coltelli da lancio per colpire senza lasciare traccia e di granate esca per confondere i nemici, oppure equipaggiate un coltello da combattimento per essere estremamente letali negli attacchi corpo a corpo.

Silenzio di tomba è un potenziamento da campo imprescindibile per eliminare il rumore dei propri passi, ma anche per rendersi invisibili ai microfoni da campo e agli aerei spia dispiegati dalla fazione opposta; con l’Aereo di controspionaggio vi assicurerete di oscurare la minimappa dei nemici per un breve lasso di tempo. La specialità Ninja vi permetterà invece di muovervi silenziosamente e con Massima allerta la visuale inizierà a pulsare quando entrerete nel campo visivo un giocatore ostile, avvisandovi di essere sotto tiro.

RUN & GUN - Le mitragliette sono tra le armi più versatili di Call of Duty: Vanguard e sono l’ideale per i giocatori dinamici, quelli che corrono e saltano da una parte all’altra della mappa senza soluzione di continuità. Un’ottima SMG per il loadout Run & Gun è sicuramente l’MP40 di fabbricazione tedesca, devastante sulla media distanza se equipaggiata con i giusti accessori come proiettili FMJ e un caricatore a tamburo da 64 colpi. Gli stimolanti sono fondamentali per recuperare rapidamente salute dopo uno scontro a fuoco, così come le bombe gammon che esplodono velocemente all’impatto.

Conoscere la posizione dei nemici vi fornirà un vantaggio tattico non indifferente, per cui affidatevi a serie di uccisioni come Informazioni, Aereo spia e Informatori locali che vi daranno modo di giocare d’anticipo e ottenere rapidamente molte eliminazioni – con cui poter richiedere le killstreak appena menzionate. Non dimenticate di equipaggiare un potenziamento da campo come Eredità mortale che, in caso di eliminazione subita, non azzererà il punteggio relativo alla serie di uccisioni: in questo modo non getterete alle ortiche tutte le kill effettuate in precedenza.

DEMOLITION MAN - Chi ama armeggiare con granate ed esplosivi di ogni genere si divertirà un mondo con il loadout Demolition Man, che non ha bisogno di grosse presentazioni. Come arma principale potrete scegliere il fucile d’assalto NZ-41 oppure la mitragliatrice leggera DP27, per quella secondaria avrete l’imbarazzo della scelta tra lanciatori come l’M1 Bazooka e il Panzerfaust che si riveleranno efficaci contro la fanteria o i veicoli e serie di uccisioni. Cariche da demolizioni e granate a gas possono eliminare in un colpo solo più nemici, specie nelle modalità a obiettivi.

Grazie al perk Fortificazione i danni subiti dagli esplosivi saranno ridotti del 15%, la specialità Geniere vi permetterà di rilevare i gadget nemici e le loro serie di uccisioni anche attraverso le pareti, oppure di violarle e usarle a vostro vantaggio. Per quel che riguarda le killstreak, i Colpi di mortaio faranno piovere bombardamenti in un’area specifica mentre la raffica di proiettili del Raid aereo investirà gli avversari colpendoli a più riprese, infine con il Bombardamento incendiario farete piovere dal cielo un devastante mix di bombe che all'impatto genereranno un’imponente barriera di fuoco invalicabile dalla squadra nemica.

CQB - Per il loadout CQB (acronimo di Close Quarters Battle, ovvero i combattimenti a distanza ravvicinata) abbiamo scelto un fucile a canna liscia devastante negli scontri a corto raggio, ovvero il Gracey Automatico che possiede una cadenza di fuoco molto elevata, a cui fa il paio la Pistola mitragliatrice che si rivela ottima come arma di backup. La granate termite e la bomba molotov sono esplosivi altamente incendiari che possono fare al caso vostro, stesso discorso per gli stimolanti che sono un gadget salvavita quando dovrete affrontare più nemici in rapida successione e avrete bisogno di recuperare velocemente la salute.

Veniamo ora ai perk che meglio si adattano ai combattimenti ravvicinati con gli shotgun, come Impavido – che rende i giocatori immuni agli effetti negativi che riducono la velocità di movimento e Recupero informazioni, che mostra gli indicatori nemici sulla minimappa, a cui affiancare Demolizione, che fornisce una granata letale aggiuntiva. Il potenziamento da campo Riparo mobile è una pratica copertura balistica in grado di bloccare un discreto quantitativo di proiettili, invece per le killstreak vi consigliamo di selezionare il Cane da guardia che vi proteggerà le spalle fino a quando non verrà eliminato, oppure un’alternativa molto valida è la Macchina mortale che vi permetterà di equipaggiare una mitragliatrice caricata con proiettili esplosivi.

MITRAGLIERE - Il Mitragliere è un loadout pensato principalmente per fornire supporto e fuoco di copertura ai compagni di squadra, motivo per cui farete bene a equipaggiare una MG42 e dotarla di caricatori più capienti; all’occorrenza questa classe può essere utile per la distruzione delle serie uccisioni nemiche scegliendo un lanciatore come arma secondaria. Grazie alla granata fumogena potrete coprire l’avanzata degli alleati creando una densa cortina di fumo, se invece ci sarà da difendere un’area o un obiettivo la classica granata a frammentazione svolgerà il suo lavoro in maniera più che dignitosa.

Il compito del Mitragliere è quello di mettersi al servizio della squadra, meglio allora scegliere un potenziamento da campo come la Cassa di scorte per rifornire di munizioni e granate i giocatori della vostra fazione. Approvvigionamenti e Lanci d’emergenza sono due serie di uccisioni che potrete richiedere e scegliere di condividere con la squadra, in barba agli egoismi. Sul trittico di specialità potrete optare per Addestramento sopravvivenza che offre la massima resistenza agli effetti delle granate stordenti e quelle a gas, Visione penetrante che evidenzia i bersagli e li rende visibili quando soppressi dal fuoco di copertura e Sciacallo per recuperare proiettili preziosi per le proprie armi.

TIRATORE SCELTO - Consigliato ai giocatori che preferiscono usare fucili semi-automatici e dotati di una buona mira, il loadout Tiratore Scelto è una versione più dinamica del classico cecchino. Con il G-43 potrete contare su una cadenza di fuoco molto elevata, caratteristica imprescindibile per questa tipologia di armi, il che lo rende efficace soprattutto negli scontri sulla media distanza. La Klauser invece è una buona pistola da affiancare ai fucili tattici, che si lascia apprezzare per il suo potere d'arresto e una buona stabilità.

Scegliendo specialità come Sangue freddo e Radar non sarete presi di mira della serie di uccisioni avversarie, in più i nemici compariranno sulla minimappa quando utilizzeranno bocche da fuoco non silenziate, ed equipaggiando il perk Risposta eccessiva potrete trasportare due armi principali. Un potenziamento da campo particolarmente utile è il Microfono da campo che rileva le presenze ostili, invece per le killstreak ci si può affidare all’Aereo spia per conoscere la posizione dei nemici e all’Aereo di controspionaggio per oscurare la minimappa dalla squadra avversaria.

SCOUT - Lo Scout è la perfetta antitesi del Killer Silente, dal momento che parliamo di un loadout pensato per uno stile di gioco più statico e meno incentrato sull’azione. L’arma primaria non potrà che essere un fucile da cecchino potente come il Kar98k, letale dalla lunga distanza e capace di eliminare un avversario colpendolo alla testa o al torso, meglio ancora se silenziato e caricato con proiettili subsonici così da ridurre al minimo il rischio di comparire sulla minimappa. Il coltello da lancio può rappresentare una valida scelta per eseguire uccisioni furtive, usando le granate fumogene invece potrete dissolvervi nella coltre fumosa nel caso siate diventati il bersaglio di un altro cecchino.

Le specialità da scegliere per questo loadout vi daranno modo di restare invisibili nel corso del match, quindi Fantasma (o in alternativa Sangue freddo), Massima Allerta e Tattico vi aiuteranno in tal senso. Se avete trovato una buona posizione cui colpire i nemici dalla distanza e magari anche ben riparata, allora scegliete l’Infiltrazione tattica per rientrare nello stesso punto quando verrete eliminati, ma fate attenzione a piazzare il bengala in un posto difficile da scovare se non volete che il nemico distrugga il gadget o che vi tenda un agguato al vostro rientro in partita. Sulle ricompense uccisioni vale lo stesso principio del loadout del Tiratore scelto, considerando che con le Informazioni, l’Areo Spia e gli Informatori locali vi verrà segnalata la posizione dei nemici sulla vostra minimappa.

