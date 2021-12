Call of Duty: prime immagini "rubate" del gioco in arrivo nel 2023

Call of Duty: Vanguard è arrivato sul mercato soltanto da pochi mesi, ma in casa Activision Blizzard si guarda già al prossimo capitolo della popolare saga sparatutto: il colosso californiano avrebbe infatti in programma un nuovo episodio in uscita nel 2023 nuovamente affidato ai ragazzi di Treyarch , che seguirà il filone della saga Black Ops dopo il capitolo ambientato nella Guerra Fredda lanciato nel novembre 2020.

Le prime immagini di Call of Duty: Black Ops 2023 (titolo provvisorio) sono arrivate nelle scorse ore in rete, e a giudicare dalla fonte, l'insider TheGhostofHope, ci sono buone possibilità che si tratti effettivamente di materiale tratto dal videogame in produzione presso il team di Santa Monica, con numerosi "segnaposto" presi in prestito dal succitato Black Ops Cold War.

Le foto fanno riferimento al nome in codice Black Ops T10, che seguirebbe le procedure standard adottate da Treyarch per identificare i suoi progetti precedenti (Call of Duty: Black Ops 3 era infatti noto come T8, mentre Black Ops Cold War era noto come T9): tra le modalità attualmente in programma sembrerebbe esserci spazio per le tradizionali Campagna, Multiplayer e Zombi, con una serie di "obiettivi" che il team di sviluppo intende raggiungere alla pubblicazione del nuovo episodio.

La software house punta infatti a creare sistemi e meccaniche di gioco innovative ma allo stesso tempo familiari per i fan, colmando il divario tra le caratteristiche più importanti di Modern Warfare e quelle alla base del filone Black Ops, ma guardando attentamente a ciò che ha reso speciali gli episodi tradizionali di Call of Duty. Tra le volontà principali di Treyarch, inoltre, sembra esserci un ritorno all'esperienza classica di Zombi, senza tutte le variazioni e aggiunte proposte negli ultimi episodi.

Nonostante la fonte attendibile, non è da escludere che le immagini trapelate in rete siano false e che gli screenshot siano stati realizzati da un fan di Call of Duty: allo stato attuale, Activision non ha ancora parlato nel dettaglio del futuro della sua saga più famosa ed è lecito attendersi che il gigante sia intenzionato a supportare il più recente Vanguard e il battle royale Warzone per molto tempo, concedendo a Treyarch tutto il tempo necessario a creare un nuovo capitolo degno di nota.

