WWE 2K22, il convincente ritorno del wrestling videoludico

UNA RIVOLUZIONE DI NOME COMBO – La più grande novità di WWE 2K22 è da ricercare nel gameplay: dopo la traumatica separazione con lo storico team di sviluppo giapponese Yuke's, Visual Concepts con WWE 2K20 aveva fallito nel proporre un sistema di combattimento all'altezza della situazione. Per rendere gli incontri di Rey, AJ, Becky e compagnia bella più credibili e soprattutto divertenti da giocare, WWE 2K22 ha puntato tutto su un controllo di stampo arcade (stile picchiaduro) che fa ampio uso di combo per ribaltare l'azione sul ring.

Parare, schivare e contrattaccare risulta molto più facile rispetto al recente passato, mentre per uscire da una presa di sottomissione o per schienare un avversario si va di "button mashing". Diventa così fondamentale indovinare le mosse degli avversari per bloccarle: le cosiddette "breaker" richiedono al giocatore di premere il pulsante per un certo tempo o con una determinata forza. In questo modo, il sistema di controllo si dimostra più snello e reattivo rendendo più facile l'esecuzione anche delle finisher delle superstar della WWE.

CAPELLI MISTERIOSI – Vedere Brock Lesnar e Rey Mysterio combattere sul quadrato è uno spettacolo assoluto: le animazioni aggiunte da Visual Concepts rendono ancor più credibile l'azione sul ring e in più di un'occasione si ha la sensazione di assistere a un match trasmesso sulla TV piuttosto che sulla propria console o PC. Nonostante questo spettacolo, non mancano difettucci come l'effetto pattinamento sul ring, i capelli lunghi (qualcosa di apocalittico) o le animazioni facciali di molti wrestler (alcune da horror) o qualche rilevamento delle collisioni migliorabile.

Le intro delle superstar sono un concentrato di pura adrenalina ed esalteranno non poco gli appassionati di wrestling, mentre il motore di gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X/S si è dimostrato solido, anche se qualche sporadico rallentamento non manca ma nulla da inficiarne il giudizio complessivo.

IL MIO GM – Tra le molteplici modalità di gioco proposte da WWE 2K22, Il mio GM era quella più attesa dai fan: dopo una pausa durata 14 anni i giocatori avranno finalmente la possibilità di rivestire i panni di un general manager della federazione di Stamford. Sotto lo sguardo vigile di Triple H si dovranno organizzare le card dei match, comporre i roster degli show e tenere sotto controllo la parte amministrativa e logistica. La sfida è far meglio di un amico (è possibile affrontare un avversario computerizzato) in un arco temporale prestabilito: la battaglia è a colpi di rating televisivi.

Una delle modalità più strombazzate in WWE 2K22 è quella che riguarda Rey Mysterio: nello "Showcase" il giocatore avrà la possibilità di rivivere la carriera leggendaria del wrestler di San Diego. Dodici incontri (mancano alcuni match contro Kurt Angle e Chris Jericho) e una serie di obiettivi da completare: la modalità assomiglia a un esaustivo tutorial ma è davvero piacevole da giocare.

LA MIA ASCESA – Per chi invece sogna una carriera nella WWE c'è la modalità "La Mia Ascesa": si parte dal WWE Performance Center per puntare alle cinture più prestigiose della federazione di Vince McMahon. La modalità offre una cinquantina di ore di gioco (sono disponibili due campagne, una maschile e una femminile) e una minore linearità nello svolgimento rispetto al passato. Torna anche la modalità "Universe" che permette al giocatore di vivere il mondo della WWE nella sua interezza: nella nuova versione è stata aggiunta la possibilità di disputare l'intera carriera di un wrestler.

Infine, con "La mia Fazione" il giocatore si troverà ad affrontare una serie di sfide giornaliere e settimanali proposte da Visual Concepts con la propria stable (un gruppo di wrestler). In che modo? Sbustando pacchetti di figurine come in FIFA Ultimate Team si possono ottenere superstar (che variano in base alla rarità) e bonus vari ed è possibile potenziare il proprio gruppo di wrestler acquistando dei VC (le monete nel gioco) con denaro reale oppure completando una serie di obiettivi/missioni. Purtroppo, la modalità è limitata – per ora – al solo single-player.

Con WWE 2K22, Visual Concepts sembra aver trovato la strada della redenzione dopo il clamoroso tonfo di WWE 2K20: nei prossimi mesi sono in arrivo parecchi DLC che faranno la felicità dei fan della WWE.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a WWE 2K22 grazie a un codice per il download fornito dal distributore italiano, testando le novità principali su PS5 e mettendo alla prova le modalità principali del pacchetto realizzato da Visual Concepts.



Può piacere a chi…

… ama il wrestling della WWE

… adora Rey Mysterio

… sogna una carriera nella federazione di Vince McMahon



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta un sistema di controllo meno arcade

… vuole giocare in multiplayer con "La mia Fazione"

… cerca una modalità "Il Mio GM" più articolata



WWE 2K22 è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.

