WWE 2K Battlegrounds, un ring esplosivo nel nuovo videogioco di 2K Sports

Quest'anno i fan di Roman Reigns, Bray Wyatt e Brock Lesnar e di tutta la federazione di Mr McMahon si possono consolare con WWE 2K Battlegrounds (disponibile su PC, console e Stadia a prezzo budget), una versione scanzonata del wrestling targato WWE con personaggi “super deformed” e uno stile di gioco à la NBA Jam. O meglio ancora alla NBA Playgrounds, visto che il team di sviluppo (Saber Interactive) del nuovo Battlegrounds è lo stesso.

TUTTE LE SUPERSTAR DELLA WWE - Il roster dei lottatori è semplicemente mostruoso: possiamo scendere sul quadrato del ring con più di 70 stelle e vecchie glorie (ci sono Hulk Hogan, Stone Cold, The Rock e The Undertaker) della federazione di Stamford e la lista verrà arricchita prossimamente da una serie di DLC gratuiti con altre leggende tra cui Batista, Bret Hart, British Bulldog, Ric Flair, Mr Perfect, Sting, The Ultimate Warrior e altri ancora.

All'inizio, però, i lottatori utilizzabili saranno appena una ventina: tutti gli altri andranno sbloccati completando la campagna single player e le sfide giornaliere (si guadagnano delle monete di gioco). Per chi ha molta fretta è possibile ricorrere al solito negozio virtuale per sbloccare con denaro reale (per comprare le monete) tutto il roster o un determinato lottatore.

CINQUE CLASSI - Le superstar sono suddivise essenzialmente in cinque classi di combattimento (Possente, Tecnico, Gran Saltatore, Rissoso e Versatile) e in base alla potenza. Ogni classe, poi, si caratterizza per un certo numero di mosse e una serie di combinazioni speciali. Il sistema di combattimento è semplice e richiede al giocatore di parare i colpi in certe situazioni e di utilizzare al momento giusto le mosse finali (specialmente quando si sale di livello di difficoltà).

Il parco mosse di ogni singolo wrestler è piuttosto scarno: sul ring si possono sfruttare anche dei power-up per rendere ancor più devastanti gli attacchi o per difendersi da uno schienamento sicuro. WWE 2K Battlegrounds offre un numero di modalità di gioco in grado di accontentare un po' tutti: sfide in singolo o in multiplayer (anche in co-op e online) e una tonnellata di tipologie di match da sperimentare.

La campagna single-player viene proposta con uno stile “fumettoso” e non mancano le sorprese (non vi anticipiamo nulla per evitare spoiler!). La struttura preparata da Saber Interactive non è altro che una lunga serie di eventi che si susseguono tra loro e, nonostante le perplessità iniziali, si dimostra sorprendentemente piacevole (si completa in cinque o sei ore).

CARTOONESCO - Le arene in cui si combatte sono coloratissime e fantasiose (sono una dozzina) e offrono la possibilità di usare una serie di oggetti per “cartellare” gli avversari come da tradizione WWE. Non le solite sedie, scale o martelli: si parla di barili esplosivi, alligatori e moto altro ancora! Lo stile “super deformed” di WWE 2K Battlegrounds piace e non poco: le animazioni sono di buon livello, gli effetti speciali pure mentre la riproduzione dei wrestler è un po' altalenante: alcune superstar sono caratterizzate benissimo (The Undertaker), altre lo sono meno (The Miz).

Da apprezzare poi l'aggiunta di un doppio editor (anche se è un po' limitato) per creare il proprio lottatore e l'arena dei sogni. La telecronaca della coppia Jerry “The King” Lawler e Mauro Ranallo invece si sposa perfettamente con l'azione di gioco frenetica e caotica del gioco di Saber Interactive.

WWE 2K Battlegrounds è una piacevole variazione sul tema: è divertente da giocare, caruccio da vedere e dispone di un buon numero di contenuti da sbloccare (le microtransazioni ci sono e si possono evitare semplicemente giocando).

Dopo aver completato la campagna single-player si è visto tutto quello che può offrire WWE 2K Battlegrounds: si continua “solo” per sbloccare Hulk Hogan, Jake “The Snake” Roberts, The Rock e compagnia bella e per giocare con/contro gli amici. È un gioco pensato soprattutto per i fan più piccoli della WWE.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato WWE 2K Battlegrounds grazie a un codice digitale per PS4 fornito dal distributore italiano del gioco. Abbiamo completato la campagna per giocatore singolo e disputato una serie di match con/contro amici.



Può piacere a chi…

… vuole un gioco semplice e immediato con le superstar della WWE

… ha dei bambini appassionati di wrestling

… ama le leggende e le vecchie glorie della federazione di Vince McMahon



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta una simulazione di wrestling

… cerca un gameplay un po' più vario

… non ama “livellare” per evitare le microtransazioni



WWE 2K Battlegrounds è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.



