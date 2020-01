WWE 2K20: il videogioco subisce un disastroso crash allo scoccare del 2020

il 2019 non è stato un anno fortunato per WWE 2K20 : il videogioco di wrestling che aveva già sofferto diversi errori sin dal suo lancio, ha visto entrare il nuovo anno con un disastroso crash, che non ha permesso ai giocatori di avviare le partite allo scoccare della mezzanotte .

L'errore è stato subito riscontrato da 2k, che ha scritto un tweet ai suoi utenti per rassicurarli che gli addetti ai lavori fossero già all'opera per sistemare il glitch in qualche modo. Nel frattempo, i giocatori più impazienti sono riusciti a far partire il gioco portando indietro l'orologio interno dei propri computer o console alla data del 31 dicembre.

Un bel KO per il gioco sportivo, che potrebbe purtroppo aver subìto la mossa d'arresto definitiva.

