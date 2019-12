The Witcher, la canzone di Jaskier diventa un livello di Beat Saber

Fuor di ogni aspettativa, The Witcher, la serie televisiva dedicata alla saga di Geralt di Rivia ha riscosso un successo mondiale. Ancor più di storie e personaggi, il tormentone di questo Natale 2019 si è rivelata la ballata suonata al liuto dal bardo Jaskier (Dandelion), inseparabile amico dello strigo, Toss a Coin to Your Witcher, tanto da guadagnarsi un livello a sé stante nel gioco in realtà virtuale Beat Saber.