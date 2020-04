WWE 2K: serie in pausa dopo il gioco dello scorso anno, al suo posto Battlegrounds

Dopo il disastroso episodio dello scorso anno , WWE e 2K Sports hanno deciso di prendersi una pausa e saltare l'appuntamento con il tradizionale gioco di wrestling che avrebbe dovuto prendere il nome di WWE 2K21 . Al fine di creare un'esperienza significativa per i fan di questo sport, 2K ha svelato la volontà di prendersi un anno in più e assicurarsi che il prossimo episodio, potenzialmente lanciato su PC e console di nuova generazione, possa cambiare le carte in tavola.

In una vera e propria lettera aperta ai fan, 2K parla per la prima volta pubblicamente riguardo la cancellazione di WWE 2K21. Il team ha fatto ammenda degli errori commessi con WWE 2K20 e ha svelato che "per quest'anno non ci sarà alcun capitolo tradizionale di WWE 2K". Ciò nonostante, la software house non vuole lasciare a secco gli amanti del wrestling e ha deciso di creare un prodotto alternativo, che abbraccerà un'anima arcade.

2K Sports ha pubblicato dunque un teaser trailer per confermare l'uscita di WWE 2K Battlegrounds, il cui sviluppo è stato affidato a Saber Interactive: dopo aver creato il videogame arcade NBA Playgrounds per il mondo del basket, gli sviluppatori cercheranno di replicare lo stesso spirito per il mondo della WWE. Il gioco sarà lanciato entro l'autunno, ma al momento non sono note le piattaforme di destinazione.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!