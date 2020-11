Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, gli inseguimenti videoludici continuano

Sono passati una decina d'anni dall'apparizione di Need for Speed: Hot Pursuit , uno dei capitoli più ispirati e apprezzati della famosa serie di corse clandestine di EA , nonché uno dei primi giochi a essere firmati da Criterion Games (quelli della serie Burnout). Per dare un po' di lustro a una serie che si è un po' persa negli ultimi anni, la casa californiana ha deciso di riprovare l'operazione nostalgia (leggasi “remastered”) che aveva riportato in vita con successo il leggendario Burnout Paradise qualche anno fa. L'operazione “rilancio” è stata affidata al team Stellaris Entertainment .

SPIRITO INALTERATO – Need For Speed Hot Pursuit Remastered ripropone la collaudata struttura di gioco dell’originale con una serie di piccole migliorie e una grafica aggiornata al nuovo decennio. Le modalità di gioco sono sempre le stesse, con una doppia Carriera a farla da padrone capace di offrire al giocatore la possibilità di vestire contemporaneamente i panni del buono e del cattivo (poliziotto e criminale).

Per questa remastered sono stati riproposti tutti i contenuti aggiuntivi sviluppati precedentemente per il gioco originale: si parla di oltre 130 gare (con 6 ore di gioco aggiuntive e alcune divertenti varianti) che si possono selezionare su una mappa virtuale dell'immaginaria regione di Seacrest County.

IGN

La struttura di Hot Pursuit Remastered è piuttosto rigida, schematica: nonostante la presenza di una mappa, il gioco non è affatto open world (è permesso comunque girovagare) e le gare offline e online sono già belle e pronte. Non c'è una trama a collegare il tutto, c'è solo l'unico e inimitabile Autolog, un programma sviluppato ad hoc da Criterion Games che nel 2010 gestiva in modo innovativo (e asincrono) il multiplayer e che riusciva a stimolare il giocatore alla ricerca della performance migliore.

Bene: la struttura di Autolog è rimasta pressoché la stessa anche nel 2020, salvo per la possibilità di sfidare i propri amici anche su altre console o su PC tramite il cross-platform.

IGN

BUONO O CATTIVO? – In Hot Pursuit Remastered vestiremo i panni del poliziotto o del criminale e avremo a disposizione una serie di spettacolari supercar e auto leggendarie. Dovremo vincere gare, affrontare prove a tempo, inseguimenti mozzafiato contro gli uomini della legge, duelli contro i nostri più acerrimi rivali e molto altro lungo pericolosi tratti autostradali o impegnativi percorsi montuosi. Oltre al traffico e alle pattuglie della polizia dovremo prestare attenzione a strisce chiodate, blocchi stradali, elicotteri e molto altro.

Da buon arcade in Hot Pursuit Remastered si guida in derapata continua e con il turbo (nitro) sempre schiacciato. Le gare sono divertenti e impegnative (più si sale di livello e più l'IA è difficile da battere) anche se alla lunga tendono ad assomigliarsi un po' tutte e si continua a giocare solo per sbloccare una nuova auto o per battere i record degli amici!

IGN

QUALCHE RALLENTAMENTO – Il lavoro di “remastered” effettuato da Stellaris Entertainment porta in dote nuove texture, risoluzioni più elevate per i filmati e modelli 3D delle auto davvero splendidi, oltre all'aggiunta di oggetti/elementi distruggibili lungo i percorsi. Ottima, poi, l'introduzione dei garage in stile Forza Motorsport/Gran Turismo. Piccoli miglioramenti anche per l’interfaccia utente e, soprattutto, nella segnalazione dei curvoni e delle scorciatoie.

Da vedere Hot Pursuit appare miglioratissimo (c'è anche il supporto al 4K) e fa un figurone soprattutto sulle console più potenti della vecchia generazione (PS4 Pro e Xbox One X): la fluidità raggiunta è ottima. Sulle console meno performanti (PS4 e Xbox One) invece palesa qualche rallentamento inaspettato.

IGN

EA si conferma piuttosto abile nel rimasterizzare con un successo le proprie serie: dopo l'ottima riproposizione di Burnout Paradise anche Need for Speed Hot Pursuit Remastered riesce nell'impresa di sorprenderci. Per chi non ha mai giocato l'originale è un acquisto consigliatissimo, anche per il prezzo budget: il gioco, infatti, è venduto a 29,99 euro. Per chi l'aveva giocato nel 2010 non c'è molto da aggiungere: Need for Speed Hot Pursuit Remastered è nel bene e nel male sempre lo stesso gioco.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato Need for Speed Hot Pursuit Remastered grazie a un codice per il download fornito dal distributore italiano del gioco su PS4. Abbiamo completato circa una cinquantina di gare online/offline e battuto diversi record di amici/rivali online.



Può piacere a chi…

… è un fan della serie Need for Speed

… cerca un gioco di guida arcade per passare qualche ora spensierata

… adora gli inseguimenti tra polizia e criminali



Potrebbe deludere chi…

… si aspetta un gioco profondamente stravolto

… cerca una struttura di gioco “open world” alla Burnout Paradise

… colleziona auto come in Gran Turismo



Need for Speed Hot Pursuit Remastered è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.



